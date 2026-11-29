Sinop-Boyabat kara yolunda kaza

Sinop-Boyabat kara yolunda seyir halindekilerin müdahalesiyle dikkat çeken bir kaza gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 37 AAE 100 plakalı otomobilin sürücüsü aracını durdurup indiği sırada başka bir otomobil sürücüye çarptı.

Olayın gelişimi:

Kaza anını gören çevredeki sürücüler, yaralının korunması ve yolda ikinci bir kazanın önlenmesi amacıyla araçlarını yol kenarına çekip güvenlik önlemi aldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerinde yapılan ilk tespitlerde yaralının vücudunda kırıklar olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansta stabil hale getirildikten sonra Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

SİNOP'TA OTOMOBİLİNDEN İNDİĞİ ESNADA BİR ARACIN ÇARPTIĞI SÜRÜCÜ YARALANDI.