Çorum-Alaca yolunda kaza:

Çorum-Alaca karayolu Küre köyü mevkiinde meydana gelen kazada, 55 BD 239 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan R.M.T., sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trafik levhalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrularak takla attı. Olayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve Alaca Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

alkol ölçümü ve idari işlem:

Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi; yapılan ölçümde 0,96 promil sonuç alındı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.

oluşan hasar ve müdahale:

Kaza sonucu aracın takla atması nedeniyle malî hasar oluştu; yetkililer olay yerinde güvenlik önlemleri alıp trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Müdahale ekiplerinin hızlı ulaşımı ve sağlık durumunun iyi olması, olası daha ciddi sonuçların önüne geçti.

POLİS EKİPLERİ KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YERDE İNCELEMELERDE BULUNDU