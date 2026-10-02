talas pati evi'nde hayvan sevgisi ve bakımın ayrıntıları ortaya kondu

etkinlikte kimler vardı ve neler konuşuldu:

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü, Talas Pati Evi Doğal Yaşam Alanı’nda düzenlenen bir etkinlikle anıldı. Programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Doğa ve Milli Parklar Müdürü Sami Yılmaz, Talas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Okay Sağnak, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Bülent Coşar, KAYHAKDER Başkanı Nilgün Uzel, Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz ve çok sayıda hayvan sever katıldı. Etkinlikte öğrenciler hazırladıkları pankartlarla alana gelirken, getirdikleri mamaları elleriyle hayvanlara yedirerek bağlılıklarını gösterdiler.

tesis özellikleri ve günlük işleyiş:

Başkan Mustafa Yalçın, Talas Pati Evi Doğal Yaşam Alanı hakkında bilgi verirken tesisin 15 bin metrekare üzerinde, 10 bölümden oluştuğunu belirtti. Yalçın, barınağın yavrular, hasta ve bakıma muhtaç olanlar için ayrılmış bölümlerle ayrıntılı bir düzenlemeye sahip olduğunu vurgulayarak, "Günlük bakımları ve yeme içme ihtiyaçları titizlikle takip ediliyor" dedi. Yalçın ayrıca tesisin ülke genelindeki birkaç 'doğal yaşam alanı' statüsüne sahip barınaktan biri olduğunu hatırlattı ve burada hayatın dört duvar arasına sıkışmadığını, zeminlerin toprak ve çevrenin ağaçlık olduğunu ifade etti.

Başkan Yalçın tesisin mevcut kapasitesi ve performansına dair sayısal verileri de paylaştı: "Şu anda 310 patiye ev sahipliği yapıyoruz. 7 yılda toplam 11 binin üzerinde patinin bakım ve rehabilitasyonunu yaptık. 2026 yılında 146 patiyi sahiplendirdik." Yalçın, ziyaretçiler için tesisin "Pazartesi günleri hariç haftanın her günü" gezilebileceğini de ekledi.

kayıtlar, teşekkürler ve yeni projeler:

KAYHAKDER Başkanı Nilgün Uzel konuşmasında Başkan Yalçın’a duyulan minneti dile getirdi. Uzel, Pati Evi’nin 2020 yılında açıldığını ve bunun kendileri için büyük bir sürpriz ve sevinç kaynağı olduğunu anlattı: "İlk defa biz bir şey talep etmeden, bize bir şey yapılmıştı. O gün de çok teşekkür etmiştim bugün de yine teşekkürlerimi ve sonsuz minnetimi sunuyorum." Uzel, tesisin Büyükşehir Belediyesi barınağı dışında kentteki ilk doğal yaşam alanı statüsüne sahip barınak olduğunu vurguladı ve kısırlaştırma ile hayvan sağlığı konularında süregelen iş birliğine dikkat çekti.

Konuşmalar sırasında Yalçın, yapımı süren Çatakdere Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı projesine de değindi. Bu yeni tesisin 20 bin metrekarelik bir alana kurulacağı, her detayı düşünülmüş modern bir barınak olarak planlandığı ve hizmete 2027 yılı başlarında açılmasının hedeflendiği bilgisi paylaşıldı.

Uzel ayrıca Talas Belediyesi Pati Evi çalışanlarının önemine vurgu yaparak, personelin işlerini hassasiyetle yürüttüğünü söyledi. Bir gözlem olarak, köpeklerin Talas Belediyesi’ne ait araçları gördüklerinde kaçmadıklarını, aksine peşinden koştuğunu belirterek bunun hayvanların yakalanma sırasında şiddet görmediklerine dair olumlu bir gösterge olduğunu anlattı ve belediyeye teşekkür etti.

Etkinlik, katılımcıların tesisleri görmesi, hayvanlarla birebir etkileşimde bulunması ve Pati Evi’nin çalışmalarına dair soruların cevaplanmasıyla son buldu. Talas Pati Evi, mevcut yapısı ve planlanan Çatakdere yatırımıyla bölgedeki hayvan bakım ve sahiplendirme altyapısının sürdürülebilirliğine katkı sunmaya devam edeceğini gösterdi.

TALAS PATİ EVİ DOĞAL YAŞAM ALANI HAKKINDA BİLGİLER VEREN TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN; BURADA 7 YILDIR HİZMET VERDİKLERİNE DİKKAT ÇEKTİ.