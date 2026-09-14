Talas'ın Çanakkale müzesi çeyrek milyonu aştı; öğrenci ziyaretçiye 33. Alay armağan edildi

müze 250 bini geride bıraktı:

Talas Belediyesinin açtığı Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi, açılışından kısa süre sonra kültür rotalarının dikkat çeken noktalarından biri haline geldi. Müze, 250 bininci ziyaretçisini kabul ederek ilçenin bu alandaki iddiasını somut bir rakama dönüştürdü. 250 bininci ziyaretçi, Erciyes Üniversitesi öğrencisi Elif Nur Çalışkan oldu; Çalışkan’a ziyaret anısına Erdal Kabatepe’nin 33. Alay adlı kitabı hediye edildi.

müzenin koleksiyonu ve anlatımı:

9 Ocak 2024’te Osmanlı Kültür Sokağı’nda ziyarete açılan müze, Çanakkale Savaşı’ndan Millî Mücadele ve Cumhuriyet’e uzanan süreci belgeleyen bir sunum gerçekleştiriyor. Ziyaretçilere dönem atmosferini hissettirecek şekilde düzenlenen sergide 6 bin 400 eser sergileniyor; aralarında Çanakkale Savaşı’nda kullanılmış gerçek objelerin bulunması müzenin özgünlüğünü artırıyor. Sergileme, yalnızca nesneleri göstermiyor; dönemin şartları, fedakârlıklar ve mücadele ruhu nesneler aracılığıyla aktarılıyor.

genç kuşak ilgisi ve yerel vizyon:

Müzenin yoğun ilgisinin özellikle gençler arasında artması, geçmişin yeni nesillere aktarımı açısından ayrı bir önem taşıyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından desteklenen proje, ilçenin kültür turizmine katkı sağlama hedefini güçlendiriyor. Müze, pazartesi hariç haftanın diğer günlerinde ücretsiz olarak ziyaretçilere açık kalarak erişilebilirliği önceliklendiriyor ve Talas’ın kültürel dokusuna ek değer sunmaya devam ediyor.

TALAS BELEDİYESİNİN ÇANAKKALE'DEN CUMHURİYETE 100. YIL MÜZESİ, 250 BİNİNCİ ZİYARETÇİSİNİ AĞIRLAYARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI. MÜZENİN 250 BİNİNCİ KONUĞU, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ ELİF NUR ÇALIŞKAN OLDU. ÇALIŞKAN’A BU ANLAMLI ZİYARETİN HATIRASI OLARAK ERDAL KABATEPE’NİN KALEME ALDIĞI "33. ALAY" KİTABI HEDİYE EDİLDİ.