Talas'ta edebiyat köprüsü: yazar ve şairleri yeniden buluşturma hamlesi

Talas'ın kültür ağı İstanbul'da güçleniyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türk dünyasının yazar ve şairlerini yeniden Talas'ta buluşturmak amacıyla İstanbul'da bir dizi temas gerçekleştirdi. Yapılan ziyaretlerin merkezinde, ikinci kez düzenlenecek olan 2. Uluslararası Türk Dünyası Yazarlar ve Şairler Buluşmasının hazırlıkları vardı.

Toplantı ve katılımcılar:

Hazırlık çalışmaları kapsamında Talas heyeti, Türk Edebiyatı Vakfını ziyaret ederek vakıf yöneticileriyle istişarede bulundu. İstanbul'daki toplantıya Başkan Mustafa Yalçın'ın yanında Talas Belediyesi yetkilileri, Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı ve Türk Edebiyatı dergisinin Genel Yayın Yönetmeni İmdat Avşar katıldı. Görüşmede organizasyonun kapsamı, içerik planı ve yol haritası üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

İlk buluşmanın mirası ve yeni hedefler:

Talas Belediyesi'nin geçen yıl düzenlediği ilk buluşma, 14 ülke ve 54 yazar ile şairi Talas'ta bir araya getirmişti. Dört gün boyunca gerçekleştirilen paneller, şiir programları, kültürel geziler, sergiler ve konserler aracılığıyla Türk dünyasının ortak kültürel mirası farklı yönleriyle ele alınmıştı. Bu birikim, ikinci buluşmanın içerik ve etki bakımından daha güçlü planlanmasının temel nedeni olarak öne çıkıyor.

Toplantıda, yeni organizasyonla Türk dünyasının farklı coğrafyalarından edebiyatçıların yeniden Talas'ta buluşmasının sağlanması ve ortak kültür, dil ile edebiyat mirasının gelecek kuşaklara aktarılması hedeflerinin öncelikli olduğu vurgulandı. Talas Belediyesi ile Türk Edebiyatı Vakfı arasındaki iş birliğinin artırılması da gündemdeki önemli başlıklardan biriydi.

Gelecek adımlar ve duyurular:

Başkan Yalçın'ın İstanbul temasları organizasyon hazırlıklarına hız kazandırdı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından 2. Uluslararası Türk Dünyası Yazarlar ve Şairler Buluşmasının ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Etkinlik, Talas'ın Türk dünyasıyla kurduğu kültür köprüsünü daha da güçlendirme amacını taşıyor.

TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN, TÜRK DÜNYASININ YAZAR VE ŞAİRLERİNİ YENİDEN TALAS’TA BULUŞTURMAK İÇİN İSTANBUL’DA ÖNEMLİ TEMASLARDA BULUNDU.