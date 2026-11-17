Kaza anı ve olay yeri:

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Umut Caddesi üzerinde 2 gün önce meydana gelen kazada, arkadaşlarıyla birlikte merdivenlerden hızla inen bisiklet sürücüsü Y.K.B. (13) merdivenlerden aşağı inerken duramayarak aniden yola çıktı. Bu sırada cadde üzerinde ilerleyen ve Y.S. yönetimindeki 06 PL 889 plakalı otomobil çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yol kenarına fırladı ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık müdahalesi ve yaralanma:

Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Y.K.B.ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastaneden edinilen bilgiye göre çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Soruşturma ve görüntüler:

Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza sonrası otomobil yoldan kaldırıldı. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve kazanın oluş şekli ile güvenlik önlemleri inceleniyor.

Merdivenden bisikletle inerek yola çıkan çocuğa otomobil çarptı... Feci kaza kamerada