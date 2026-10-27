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Tamirhanede çatışma: biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir oto tamircisinde çıkan silahlı kavgada biri ağır olmak üzere üç kişi tüfekle yaralandı; şüpheliler kaçtı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tamirhanede çatışma: biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı

Tamirhanede çatışma: biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir oto tamircisinde çıkan silahlı kavgada üç kişi yaralandı, birinin durumu ağır olarak bildirildi. Olayın nedeni henüz belirlenemedi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Şeker Mahallesi 6127. Sokak üzerindeki bir oto tamircisinde meydana geldi. Dükkâna gelen kimliği belirsiz bir grup ile işletme sahibi B.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavga dönüşünce grubun yanlarında getirdikleri tüfek ile ateş açıldı. Çıkan saçmaların isabet ettiği B.D., İ.K. ve karşı dükkanın sahibi D.Ü. yaralandı; yaralılardan B.D. ağır şekilde darp edildiği de belirtildi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralanan B.D. ile İ.K. ve D.Ü., ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alıp inceleme yaptı ve kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

KAYSERİ&#039;NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE BİR OTO TAMİRCİSİNDE ÇIKAN KAVGADA SİLAHLA VURULAN 1&#039;İ AĞIR 3 KİŞİ...

KAYSERİ'NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE BİR OTO TAMİRCİSİNDE ÇIKAN KAVGADA SİLAHLA VURULAN 1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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