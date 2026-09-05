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Tanagra gösterisinde F-4'ün çöküşü: iki pilot yaşamını yitirdi

Tanagra Hava Üssü'ndeki Atina Uçuş Haftası gösterisinde F-4 Phantom tipi uçağın düşmesi sonucu iki pilot yaşamını yitirdi; etkinlik askıya alındı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 19:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tanagra gösterisinde F-4'ün çöküşü: iki pilot yaşamını yitirdi

Kaza ve mürettebatın durumu:

Yunan yetkililer, ülkenin Tanagra Hava Üssünde düzenlenen Atina Uçuş Haftası kapsamında yapılan hava gösterisi sırasında bir F-4 Phantom tipi savaş uçağının düştüğünü ve uçaktaki iki pilotun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kaza, uçak pistinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Yerel medyaya göre uçak aniden irtifa kaybetmeye başladı ve yere çakıldı.

yangın söndürme çalışmaları ve müdahale:

Olayın ardından çıkan yangına müdahale için 11 yangın söndürme uçağı ve helikopter sevk edildi; müdahale ekipleri alevlerin yakındaki ormanlık alana yayılmasını engelledi.

etkinliğin akıbeti ve görgü tanıkları:

Organizatörler kaza sonrası bölgeyi tahliye etti ve Atina Uçuş Haftası askıya alındı. Etkinliğin 5 ve 6 Eylül tarihlerinde Tanagra Hava Üssü'nde düzenlenmesi planlanıyordu.

Görgü tanıkları, kaza karşısındaki şoklarını şu sözlerle aktardı: "Hepimiz hayrete düştük, uçak havalanalı üç dakikadan fazla olmamıştı".

YUNANİSTAN&#039;DA HAVA GÖSTERİSİ SIRASINDA DÜŞEN F-4 PHANTOM SAVAŞ UÇAĞINDAKİ 2 KİŞİLİK MÜRETTEBATIN...

YUNANİSTAN'DA HAVA GÖSTERİSİ SIRASINDA DÜŞEN F-4 PHANTOM SAVAŞ UÇAĞINDAKİ 2 KİŞİLİK MÜRETTEBATIN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLDİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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