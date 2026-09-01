Taraftarlara ulaşım uyarısı: 4 Eylül Stadyumu otoparkı tarım fuarı nedeniyle kısıtlanıyor

Sivas Emniyet Müdürlüğü, 2 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 20.00’de oynanacak Trendyol 1. Lig’in 5. haftasındaki Sivasspor - Mardin 1969 Spor karşılaşması öncesinde taraftarlara trafik ve otopark düzenlemesi konusunda uyarıda bulundu. Yetkililer, stadyum çevresinde maç günü yoğunluk yaşanabileceğini belirtti.

Tarım fuarı ve otopark düzenlemesi:

Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, 2-6 Eylül tarihleri arasında BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu otoparkında Tarım Fuarı düzenleneceği hatırlatıldı. Bu nedenle stadyum çevresinde otopark kapasitesinin sınırlı olacağı ve trafik yoğunluğu yaşanabileceği kaydedildi.

Açıklamada, ulaşımda sorun yaşanmaması için vatandaşların toplu taşıma araçlarını tercih etmelerinin önem taşıdığı vurgulandı. Özel araçla gelecekler için ise Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi otoparkının kullanılması ricâ edildi.

Taraftarlara öneriler:

Emniyet, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları ve trafik yoğunluğunun önlenmesi amacıyla gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini belirtti. Müsabakaya gelecek taraftarların planlı hareket etmeleri, stadyum çevresindeki işaret ve yönlendirmelere uymaları istendi.

Yetkililer ayrıca maç öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğa karşı erken hareket edilmesini, resmi yönlendirmeleri takip etmeyi ve alternatif otoparkları değerlendirmeyi önerdi.

SİVAS EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YARIN SAAT 20.00’DE OYNANACAK SİVASSPOR-MARDİN 1969 SPOR KARŞILAŞMASI ÖNCESİNDE TRAFİK VE OTOPARK DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI.