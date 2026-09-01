Tarım alanlarında üreticinin sesi: sorunlar yerinde tespit ediliyor

saha ziyaretinin amacı:

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse ile Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu, tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında üreticileri yerinde dinledi ve üretim alanlarında incelemelerde bulundu.

üretim alanlarında yapılan tespitler:

Köse, üretim yapan Necmettin Pala, Osman Canaslan ve İdris Kiki ile birebir görüşerek üretimin mevcut durumu, uygulanan üretim süreçleri, karşılaşılan sorunlar ve üreticilerin beklentileri hakkında bilgi aldı. Görüşmelerde sürdürülebilir üretim ve verim artışına odaklanıldı.

destekler ve saha çalışmaları:

Köse, üreticilere sunulan destekler hakkında bilgi verirken, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan imkanların uygulamadaki yansımalarına dikkat çekti. Üreticilerin sorunlarının yerinde tespit edilmesinin önemine vurgu yaparak, müdürlüğün üretimin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, üretimin geliştirilmesi, verimliliğin artırılması, ürün çeşitliliğinin desteklenmesi ve üreticilerin ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik saha çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.

BAYBURT’TA ÜRETİCİLERİN SORUNLARI YERİNDE DİNLENDİ