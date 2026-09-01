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Van’ın geleceği platformu Ozan Balcı ile buluştu, ortak akıl vurgusu yapıldı

Van’ın Geleceği Platformu üyeleri, kent kalkınması, işsizlikle mücadele ve kronik sorunların çözümü için Vali Ozan Balcı ile bir araya gelerek iş birliğini görüştü.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Van’ın geleceği platformu Ozan Balcı ile buluştu, ortak akıl vurgusu yapıldı

Van’ın Geleceği Platformu valilikte bir araya geldi

Van’da sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, iş dünyası temsilcileri ve sektör paydaşlarının katılımıyla kurulan Van’ın Geleceği Platformu üyeleri, Van Valisi Ozan Balcı’yı makamında ziyaret etti. Görüşmede kentin kalkınması, işsizlikle mücadele ve kronik sorunların çözümüne yönelik ortak çalışma zemini ele alındı.

Toplantının gündemi ve platformun tanıtımı:

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Platform Üyesi Memet Aslan, platformun yapısı, hedefleri ve öncelikli çalışma alanlarına dair Vali Balcı’ya kapsamlı bilgi sundu. Toplantıda, projelerin koordinasyonu, saha ihtiyaçlarının tespiti ve paydaşlar arası iletişim kanallarının güçlendirilmesi ön plana çıktı.

Aslan, platformu toplumda görünür kılmak için ortak etkinlik planladıklarını belirterek, Vali Bey ile birlikte düzenlenecek kahvaltı programı ile oluşumun tanıtılacağını açıkladı. Bu etkinliğin, kent aktörleri arasında diyaloğu ve katılımı artırmayı hedeflediği ifade edildi.

Vali’den iş birliği ve destek mesajı:

Memet Aslan, Vali Ozan Balcı’nın platform yaklaşımını olumlu karşıladığını ve Van’da iş birlikleri ile istişarelerin destekleneceğini aktardı. Aslan, şöyle dedi: «Vali Bey, herkesin amacının Van’ın kalkınması ve sorunlara çözüm bulmak olduğu sürece bu tür oluşumlara açık olduklarını ve destekleyeceklerini belirtti.»

Valinin nezaketinden ve kent için yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyetin vurgulandığı görüşmede, idari kadroların kent sorunlarına yönelik proje ve uygulamalarda gösterdiği çaba için teşekkür edildi.

Çözüm odaklı iletişim kanalı:

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, platform üyeleri ile valilik arasındaki iletişim kanallarının açık tutulacağı, kronik sorunların çözümüne yönelik adımların koordineli bir şekilde takip edileceği bildirildi. Aslan, kent yönetiminin proje yürütme iradesini takdir ettiklerini ve bu sürecin kalıcı çözümler üretme amaçlı iş birliğini güçlendireceğini söyledi.

Görüşme, Van’daki paydaşların ortak akıl ile hareket etme niyetini ve idari destekle bu niyetin uygulamaya dönüştürülmesine ilişkin somut adımlar atılacağını gösterdi.

VAN’DA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, MESLEK ODALARI, İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ VE SEKTÖR PAYDAŞLARININ...

VAN’DA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, MESLEK ODALARI, İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ VE SEKTÖR PAYDAŞLARININ BİR ARAYA GELMESİYLE KURULAN "VAN'IN GELECEĞİ PLATFORMU" ÜYELERİ, VAN VALİSİ OZAN BALCI'YI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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