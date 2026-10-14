Adalı kart Kuşadası ekonomisine 81 milyon lira katkı sağladı

Kuşadası Belediyesi tarafından hayata geçirilen Adalı Kart uygulaması, kent genelinde geniş bir indirim ağı oluşturarak hem sakinlere ekonomik kolaylık hem de işletmelere hareketlilik sağladı. Belediyenin verilerine göre uygulama bugüne kadar kullanıcılara 81 milyon 272 bin 118 lira tutarında indirim imkânı sundu.

Programın kapsamı ve etkileri:

27 Ocak 2024 tarihinde başlatılan Adalı Kart, Kuşadası’nda ikamet edenler arasında hızla yayıldı. Şu an kartın kullanıcı sayısı 67 bin 962 olarak kaydedilirken, uygulamaya 17 farklı sektörde faaliyet gösteren toplam 119 iş yeri üye oldu. Üyeler arasında Arya Tesislerinde yüzde 30, Halk Ada Market mağazalarında yüzde 20 ve diğer işletmelerde farklı oranlarda indirimler sunuluyor.

Belediye yetkilileri ve işletme sahipleri, platformun müşteri sirkülasyonunu artırdığını ve yerel ekonomiye olumlu katkı sağladığını belirtiyor. Uygulamanın sunduğu indirim hacmi, sosyal belediyecilik yaklaşımının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Başvuru ve kullanım kolaylıkları:

Adalı Kart, Kuşadası’nda ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşların edinebileceği bir uygulama olarak tasarlandı. Kart, Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın yanında bulunan Adalı Kart noktasından temin edilebildiği gibi adalikart.com adresi üzerinden başvuru imkânı da sunuyor.

Ayrıca 2024 yılının Eylül ayında kullanıma açılan mobil uygulama Ada Mobil ile kullanıcılar kartı fiziksel olarak yanlarında taşımadan QR kod taratarak indirimlerden faydalanabiliyor ve anlaşmalı işletmeleri görüntüleyebiliyor. Ada Mobil, "Kuşadası cebinde, hayat elinde" sloganıyla kullanıma sunuldu.

Proje Koordinatörü Gizem Tuğba Toros, uygulamaya dair şunları ifade etti: "Başkan Ömer Günel’in sosyal belediyecilik alanındaki en önemli projelerinden biri olan uygulamamız hem hemşehrilerimize hem de üye iş yerlerine katkı sunuyor. Bugün Kuşadası’ndaki birçok firma ve işletmenin Adalı Kart sayesinde müşteri sirkülasyonu artmış durumda. Tüm hemşehrilerimizi avantajları saymakla bitmeyen Adalı Kart’ı edinmeye davet ediyorum".

Uygulama, yerel yönetimin sosyal politika araçlarından biri olarak hem günlük harcamalarda tasarruf sağlıyor hem de küçük ve orta ölçekli işletmelerin hareketlenmesine destek veriyor.

ADALI KART’TAN KULLANICILARININ BÜTÇESİNE 81 MİLYON LİRALIK KATKI