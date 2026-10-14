Dolar 49,3875 +0,04%
Euro 55,3898 +0,24%
Bist 12.250,68 +0,00%
Altın Gram 6.622,42 -0,16%
EUR/USD 1,1212 +0,08%
Brent Petrol 105,95 +0,25%
--°

Denizli'de 1.140 yetiştiriciye temiz süt desteği

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mustafa Nevzat Zayim, 19 ilçede bin 140 yetiştiriciye yönelik 'Temiz Süt, Sağlıklı Gelecek' desteğini başlattı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Denizli'de 1.140 yetiştiriciye temiz süt desteği

Denizli'de 1.140 yetiştiriciye temiz süt desteği

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, küçük aile işletmelerini güçlendirmek ve süt üretiminde hijyen standardını yükseltmek amacıyla "Temiz Süt, Sağlıklı Gelecek Projesi"nin uygulanacağını duyurdu. Proje, Denizli genelinde 19 ilçede 2026 yılı boyunca mahalle bazında yürütülecek.

projenin kapsamı:

Proje kapsamında hedeflenen yararlanıcı sayısı bin 140 yetiştiricidir. Destekten, en fazla 20 baş anaç hayvana sahip ve süt sağımını kendisi gerçekleştiren küçük aile işletmeleri yararlanabilecek. Uygulama, mahalle düzeyinde doğrudan üreticinin işini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

eğitim ve ekipman dağıtımı:

Yetiştiricilere sağım hijyeni konusunda eğitim verilecek; eğitimlerle süt kalitesinin artırılması, sağım hijyeninin iyileştirilmesi ve hayvan sağlığının korunması hedefleniyor. Proje kapsamında üreticilere süt güğümü, dezenfektan, meme daldırma kabı ve mastitis teşhisinde kullanılan ön sağım kabı gibi hijyen odaklı malzemeler dağıtılacak.

finansman ve beklentiler:

Projenin bütçesi, yüzde 75 Bakanlık ve yüzde 25 yetiştirici katkısıyla karşılanacak. Uygulamanın, süt verimindeki kayıpların azalmasına, sağım süreçlerinde hijyenin yükselmesine ve küçük aile işletmelerinin sürdürülebilirliğinin artmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından duyurulan bu destek programı, bölge hayvancılığında kalite odaklı bir adım olarak tanımlanıyor ve uygulama boyunca saha çalışmaları ile eğitimlerin öncelikli rol oynayacağı vurgulanıyor.

DENİZLİ’DE “TEMİZ SÜT, SAĞLIKLI GELECEK” PROJESİ HAYATA GEÇİRİLİYOR

DENİZLİ’DE “TEMİZ SÜT, SAĞLIKLI GELECEK” PROJESİ HAYATA GEÇİRİLİYOR

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

GSO'da meslek komiteleri yeni dönemin yol haritasını çizdi
images

Adana'da soya hasadında ücret dengesi: tavsiye edilen biçerdöver tarifesi
images

Büyükbelen'de traktör sıraları: Chandler cevizi için sabah mesaisi
images

DTO'da yeni dönem: disiplin ve hesap komisyonları göreve başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zamanla yarışan paramedik Harun Özkan sahada müdahale ve eğitimde öncü

Sultangazi’de sağanak alt geçidi göle çevirdi, bir araç mahsur kaldı

Kentten gelen uyarı: Mersin'in Çevresin uygulaması çevre sorunlarına anında müdahale imkanı sunuyor

Erken tanı ve yaşam tarzı ile meme sağlığını korumak mümkün

TREND HABERLER

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor