Denizli'de 1.140 yetiştiriciye temiz süt desteği

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, küçük aile işletmelerini güçlendirmek ve süt üretiminde hijyen standardını yükseltmek amacıyla "Temiz Süt, Sağlıklı Gelecek Projesi"nin uygulanacağını duyurdu. Proje, Denizli genelinde 19 ilçede 2026 yılı boyunca mahalle bazında yürütülecek.

projenin kapsamı:

Proje kapsamında hedeflenen yararlanıcı sayısı bin 140 yetiştiricidir. Destekten, en fazla 20 baş anaç hayvana sahip ve süt sağımını kendisi gerçekleştiren küçük aile işletmeleri yararlanabilecek. Uygulama, mahalle düzeyinde doğrudan üreticinin işini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

eğitim ve ekipman dağıtımı:

Yetiştiricilere sağım hijyeni konusunda eğitim verilecek; eğitimlerle süt kalitesinin artırılması, sağım hijyeninin iyileştirilmesi ve hayvan sağlığının korunması hedefleniyor. Proje kapsamında üreticilere süt güğümü, dezenfektan, meme daldırma kabı ve mastitis teşhisinde kullanılan ön sağım kabı gibi hijyen odaklı malzemeler dağıtılacak.

finansman ve beklentiler:

Projenin bütçesi, yüzde 75 Bakanlık ve yüzde 25 yetiştirici katkısıyla karşılanacak. Uygulamanın, süt verimindeki kayıpların azalmasına, sağım süreçlerinde hijyenin yükselmesine ve küçük aile işletmelerinin sürdürülebilirliğinin artmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından duyurulan bu destek programı, bölge hayvancılığında kalite odaklı bir adım olarak tanımlanıyor ve uygulama boyunca saha çalışmaları ile eğitimlerin öncelikli rol oynayacağı vurgulanıyor.

DENİZLİ’DE “TEMİZ SÜT, SAĞLIKLI GELECEK” PROJESİ HAYATA GEÇİRİLİYOR