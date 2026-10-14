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Erzurum'da kadın gücüyle dış ticaret ve gümrük eğitimi

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ETSO'da düzenlenen 'Kadın Gücüyle Kalkınma' eğitimi, kadın girişimcilere gümrük, e-ihracat ve finansman bilgisi sundu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:26

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Erzurum'da kadın gücüyle dış ticaret ve gümrük eğitimi

ETSO'da 'Kadın Gücüyle Kalkınma' eğitimleri tamamlandı

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uluslararası Ticarette Kadın Organizasyonu Derneği (UKODER) iş birliğiyle hazırlanan 'Kadın Gücüyle Kalkınma Projesi Gümrük ve Dış Ticaret Eğitimi' Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde yapıldı. Program, TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları öncülüğünde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmaları ve hedefler:

Açılış bölümünde UKODER Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Ağdağ, TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ile Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Murat Tepe katılımcılara hitap etti. Konuşmalarda, kadınların dış ticaret ekosistemine katılımının artırılması ve bölgesel ekonominin dış pazarlarda rekabet gücünü yükseltmeye yönelik adımların önemi vurgulandı.

Kapsamlı uzman sunumları ve oturumlar:

Gün boyu süren eğitimler, soru-cevap bölümleriyle interaktif olarak ilerledi. TİM WINGS projesi hakkında Meral Beyazıt bilgilendirme yaptı. Gümrükler Genel Müdürlüğü uzmanlarından Zeynep Nil Karakaya ithalat mevzuatına dair detayları aktardı; Zehra Nur Eken ve Feride Aydan Kaya ise e-ihracat süreçleri ve muhasebe uygulamalarına odaklandı.

Öğleden sonraki oturumlarda İhracat Genel Müdürlüğü temsilcileri Ayşe Mine Özyol, Veysel Karani Demirel, Ferhat Kaya ve Mahmut Mert Bilgi tarafından ihracat teşvikleri, ödeme şekilleri ve finansman araçları ayrıntılı şekilde ele alındı. Program, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'nden Tahir Dingil'in lojistik yöntemleri ve devlet destekleri sunumuyla tamamlandı.

Erzurum'un konumu ve sürdürülebilir hedefler:

Saim Özakalın, Erzurum'un tarihi İpek Yolu üzerindeki ticari mirasına atıfta bulunarak kentin küresel tedarik zincirindeki potansiyeline dikkat çekti. ETSO üyelerinin uluslararası vizyon kazanması ve dış pazarlara entegrasyonuna yönelik kararlı adımlar atıldığını belirtti.

Katılımcılar, eğitimin hem teknik içerik hem de pratik uygulamalar açısından faydalı olduğunu; özellikle e-ihracat, mevzuat uyumu ve finansman seçenekleri konularında somut bilgiler edindiklerini ifade etti. Program, kadın ve erkek müteşebbislerin dayanışmasıyla bölgesel kalkınmanın güçleneceğine işaret eden mesajlarla son buldu.

TİCARET BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA, TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM) VE ULUSLARARASI TİCARETTE...

TİCARET BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA, TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM) VE ULUSLARARASI TİCARETTE KADIN ORGANİZASYONU DERNEĞİ (UKODER) İŞ BİRLİĞİYLE HAZIRLANAN "KADIN GÜCÜYLE KALKINMA PROJESİ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET EĞİTİMİ" ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI (ETSO) EV SAHİPLİĞİNDE YAPILDI

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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