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Tarım üretiminde durum tespiti: Afyonkarahisar'da dört ilçede saha denetimi

Afyonkarahisar'da dört ilçede hıyar, tütün, ayçiçeği, mısır ve yonca ekili alanlarda saha kontrolleri yapıldı; üreticilere bilgilendirme verildi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Tarım üretiminde durum tespiti: Afyonkarahisar'da dört ilçede saha denetimi

İlçe müdürlükleri saha incelemelerini sürdürdü

Afyonkarahisar'da tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve ürünlerin gelişim durumlarının yerinde takip edilmesi amacıyla Bolvadin, Evciler, Dazkırı ve İhsaniye ilçelerinde saha kontrolleri gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri bünyesindeki teknik personel sahada tespit ve değerlendirme çalışmaları yaptı.

incelemeye alınan ürünler:

Kontroller kapsamında hıyar, tütün, ayçiçeği, yem bitkileri, mısır ve yonca ekili alanlar tek tek incelendi. Ekipler, bitkilerin gelişim aşamalarını ve sağlık durumunu değerlendirerek olası zararlı ve hastalık belirtilerini not etti.

üreticilere yapılan bilgilendirme:

Yapılan saha ziyaretlerinde üreticilere tespit edilen durumlara ilişkin teknik bilgiler verildi ve öneriler paylaşıldı. Yetkililer, tarımsal üretim alanlarındaki saha kontrollerinin planlı şekilde sürdürülmeye devam edeceğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR’DA TARIMSAL ÜRETİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE ÜRÜNLERİN GELİŞİM DURUMLARININ YERİNDE...

AFYONKARAHİSAR’DA TARIMSAL ÜRETİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE ÜRÜNLERİN GELİŞİM DURUMLARININ YERİNDE TAKİP EDİLMESİ AMACIYLA DÖRT İLÇEDE SAHA KONTROLLERİ YAPILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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