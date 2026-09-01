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Tarım ve gıdada hızlı dönüşüm: Bolat, sektörün bu yılı 'muhteşem' olarak değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Foodist İstanbul açılışında tarım ve gıda üretiminin 2. çeyrekte yüzde 13,3 büyüdüğünü ve büyümeye 0,5 puan katkı sunduğunu açıkladı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:57

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Tarım ve gıdada hızlı dönüşüm: Bolat, sektörün bu yılı 'muhteşem' olarak değerlendirdi

Bolat: 'Bu sene tarım ve gıda sektörü için muhteşem bir yıl'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı açılışında sektörün performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, geçen yıl don ve kuraklık nedeniyle yaşanan zorluklara rağmen bu yıl üretimde belirgin bir toparlanma görüldüğünü belirterek, tarımsal üretimdeki artışın ekonomi verilerine doğrudan yansıdığını vurguladı.

Bakan Bolat, tarımsal üretimin 2. çeyrekte yüzde 13,3 büyüdüğünü ve ülkenin ikinci çeyrek büyümesindeki 2,3 puanın 0,5 puanlık katkısının tarım ve gıda sektöründen geldiğini ifade etti. Bolat, bu tabloyu 'bu sene tarım ve gıda sektörü için muhteşem bir yıl' sözleriyle özetledi.

Geçen yılın zorlukları ve toparlanma:

Konuşmasında, Şubat ve Nisan aylarında tarihin en şiddetli don felaketlerinden birinin yaşandığını ve Haziran ayından sonbaharın sonuna kadar şiddetli kuraklık görüldüğünü hatırlatan Bolat, tüm bu koşullara rağmen üretimin genel anlamda korunduğunu, halkın ihtiyaçlarının karşılandığını ve ihracatın sürdürüldüğünü belirtti. Bakan, sektörün bu toparlanmasında üreticinin direncine ve alınan tedbirlere dikkat çekti.

Bolat, gıda sektörünü stratejik bir sektör olarak nitelendirerek, gıda ile birlikte tekstil-giyim ve inşaatın 'hiçbir zaman yok olmayacak sektörler' olduğunu; Türkiye'nin pek çok sektörde üst sıralarda yer aldığını ve üretilen ürünlerin artık kalite ile yüksek teknolojiyi temsil ettiğini söyledi.

İhracat destekleri ve pazar açılımları:

Ticaret Bakanı, Bakanlığın ihracatçıya yönelik desteklerine de değindi; bakanlığın bütçesinin yüzde 60'ını ihracatçılara destek olarak ayırdıklarını kaydetti. Ayrıca, tarım ve gıda ürünlerinin önündeki teknik engellerin kaldırılması için yürütülen ticaret diplomasisiyle yeni pazarların açıldığını belirtti.

Bolat, Kanada, Çin, Filipinler ve Endonezya gibi pazarlarda önemli kazanımlar elde ettiklerini; pandeminin ardından Körfez ülkelerine kanatlı ürün satışında yaşanan kısıtları da ortadan kaldırdıklarını aktardı. Olağanüstü dönemlerde haksız ticaret veya fahiş fiyat gibi durumlara karşı devletin düzenleyici yaptırımlardan çekinmeyeceğini vurgulayarak, 'hem üretici hem tüketicinin kazanması asıl olandır' dedi.

Bolat'ın değerlendirmeleri, sektör temsilcilerine ve fuar katılımcılarına yönelik mesajlarla son buldu; Bakan, tarım ve gıda alanındaki üretim ve dış ticaret fazlası veren konumun korunmasına işaret etti.

Bakan Bolat: ‘‘Bu sene tarım ve gıda için muhteşem bir yıl’’

Bakan Bolat: ‘‘Bu sene tarım ve gıda için muhteşem bir yıl’’

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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