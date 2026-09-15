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Tarlada doğum yapmış halde bulunan büyükbaş hayvan sahibiyle kavuştu

Bilecik Okluca köyünde kaybolan büyükbaş, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla tarlada doğum yapmış halde yavrusuyla bulunup sahibine teslim edildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tarlada doğum yapmış halde bulunan büyükbaş hayvan sahibiyle kavuştu

Tarlada doğum yapan büyükbaş hayvan bulundu

Bilecik'in Okluca köyünde, Mehmet Ertürk'e ait büyükbaş hayvanın kaybolduğu yönündeki ihbar üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan aramalar sonucu hayvan bir tarlada doğum yapmış halde ve yavrusuyla birlikte bulundu.

arama çalışmaları:

Bölgede görev yapan Jandarma Asayiş Timi ile AFAD ekipleri ortak bir çalışma yürüttü. Ekipler, tarla ve çevresinde yaptıkları titiz tarama sonucunda hayvanın yerini tespit etti.

teslim ve süreç:

Doğum yaptığı belirlenen büyükbaş hayvan ile yavrusu, yapılan müdahalenin ardından sahibi Mehmet Ertürk'e teslim edildi.

KAYIP BÜYÜKBAŞ HAYVAN, TARLADA DOĞUM YAPMIŞ HALDE BULUNDU

KAYIP BÜYÜKBAŞ HAYVAN, TARLADA DOĞUM YAPMIŞ HALDE BULUNDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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