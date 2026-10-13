Tarsuslu halterci Gamze Altun iki Avrupa rekoruyla U-23 şampiyonu oldu

Gamze Altun Arnavutluk'ta kürsünün zirvesine çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinden milli halterci Gamze Altun, Arnavutluk'ta düzenlenen U-23 Avrupa Halter Şampiyonasında 49 kilo kategorisinde dikkat çeken bir performans sergiledi. Yarışmayı toplamda 176 kilo ile tamamlayan Altun, organizasyonu 2 altın ve 1 bronz madalya ile noktaladı.

Müsabaka detayları:

Altun, koparmada elde ettiği dereceyle bronz madalya kazanırken silkme etabında kırdığı Avrupa rekoruyla altın madalyaya uzandı. Sporcu, silkme ve toplam derecesinde kaydettiği derecelerle iki ayrı Avrupa rekoruna imza attı. Bu sonuçlarla Altun, 49 kilo kategorisinde Avrupa'nın en başarılı isimlerinden biri olarak öne çıktı.

Kürsü anı ve törende yaşananlar:

Avrupa şampiyonu olarak kürsünün en üst basamağına çıkan Gamze Altun, altın madalyasını alırken salon’da İstiklal Marşı'nın çalındığı anla duygusal bir an yaşandı. Tarsuslu milli sporcunun bu başarısı, memleketinde ve halter camiasında memnuniyetle karşılandı.

Altun'un performansı, genç kategoride Türkiye'yi uluslararası platformda temsil eden sporcular açısından önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor. Yarışmadaki madalya dağılımı ve kırılan rekorlar, sporcunun teknik gücünün ve yarışma stratejisinin etkinliğine işaret etti.

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDEN MİLLİ HALTERCİ GAMZE ALTUN, ARNAVUTLUK’TA DÜZENLENEN U-23 AVRUPA HALTER ŞAMPİYONASI’NDA 2 AVRUPA REKORU KIRARAK 2 ALTIN VE 1 BRONZ MADALYA KAZANDI.