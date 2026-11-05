Tarsus'ta Çukurova havalimanında İnterpol listesinde yer alan hükümlü yakalandı

Çalışma havalimanında sonuç verdi

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda görevli ekiplerin yürüttüğü denetim ve sorgulama çalışmaları sırasında UYAP kaydı sorgulanan şahsın İnterpol tarafından arandığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayın tespiti ve yakalama:

UYAP sorgulamasında adı geçen R.H.K. hakkında İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından arama kararı bulunduğu belirlendi. Havalimanındaki rutin güvenlik ve kimlik kontrolleri sırasında şüphelinin yakalanması sağlandı ve gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs Tarsus Adliyesi'ne sevk edildi.

Adli süreç ve ceza:

Soruşturma detaylarına göre R.H.K.'nin, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçlarından 9 ayrı dosyadan toplam 9 yıl 7 ay hapis ve 82 bin 500 TL para cezası aldığı kaydedildi. Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü, teslim edildiği mahkeme kararı ile Tarsus Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Olay, havalimanı güvenlik birimlerinin UYAP ve uluslararası arama kayıtlarıyla koordineli çalışmasının bir örneği olarak değerlendirildi. Yetkililer, benzer aramalarda iş birliği ve bilgi paylaşımının önemine dikkat çekti.

İnterpol tarafından aranan hükümlü havalimanında yakalandı