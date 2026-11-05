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Havaalanı denetiminde yakalandı: Interpol'ün aradığı hükümlü cezaevine gönderildi

Çukurova Havalimanı'nda UYAP sorgusunda Interpol tarafından arandığı belirlenen R.H.K. yakalandı; 9 dosyadan 9 yıl 7 ay hapis ve 82.500 TL cezası var.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 18:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Havaalanı denetiminde yakalandı: Interpol'ün aradığı hükümlü cezaevine gönderildi

Havaalanında yürütülen denetimde gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki çalışmaları sırasında yapılan UYAP sorgulamasında R.H.K.'nin Interpol-Europol Daire Başkanlığınca arandığı belirlendi.

yakalama ve suç tespitine ilişkin ayrıntılar:

Detaylı incelemede, şahsın "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından yargılandığı ve 9 ayrı dosyadan toplam 9 yıl 7 ay hapis ile 82.500 TL para cezası bulunduğu ortaya çıktı.

adli süreç ve infaz işlemleri:

Gözaltına alınan R.H.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tarsus Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık işlemleri sonrası şahıs, resmi işlem tamamlanarak Tarsus Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Olay, havalimanı güvenlik denetimlerinin ve UYAP tabanlı kontrollerin aranan şahısların tespit edilmesinde etkin olduğuna dair bir örnek oluşturdu; yetkili birimler işlemlerin titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

MERSİN&#039;İN TARSUS İLÇESİNDE BULUNAN ULUSLARARASI HAVALİMANINDA İNTERPOL TARAFINDAN ARANAN HÜKÜMLÜ...

MERSİN'İN TARSUS İLÇESİNDE BULUNAN ULUSLARARASI HAVALİMANINDA İNTERPOL TARAFINDAN ARANAN HÜKÜMLÜ POLİS TARAFINDAN YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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