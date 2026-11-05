Siirt'te yağışla açılan rögar çukuru aracın tekerleğini sıkıştırdı

Olayın meydana geldiği nokta:

Edinilen bilgilere göre olay, Siirt merkez Turan Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan 01 EPR 92 plakalı aracın üzerinden geçtiği, SİSKİ'ye ait rögar kapağı, etkili olan yoğun yağış nedeniyle yerinden çıktı. Kapakla birlikte aniden açılan çukura aracın ön sağ tekerleği sıkıştı.

Aracın durumu ve inceleme:

Şiddetli yağış altında mahsur kalan araçta maddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı ve yetkililerin olayın nedenini belirlemeye yönelik soruşturması sürüyor.

SİİRT'TE SEYİR HALİNDEKİ BİR ARAÇ, YOĞUN YAĞIŞIN ETKİSİYLE RÖGAR KAPAĞININ YERİNDEN ÇIKMASI SONUCU OLUŞAN ÇUKURA SAPLANDI.