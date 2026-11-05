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Batman fidan üretim üssüyle yılda 1 milyon fidan hedefi için ilk adım atıldı

Batman'da 450 dönümlük fidan üretim üssünde ilk etabın çalışmaları başladı; hedef yılda 1 milyon fidan, ikinci etap için 120 milyon TL planlanıyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 18:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Batman fidan üretim üssüyle yılda 1 milyon fidan hedefi için ilk adım atıldı

Batman fidan üretim üssünde ilk etap çalışmaları başladı

Batman merkez Bıçakçı köyünde, Batman Çayı kıyısındaki 450 dönümlük alana kurulacak Batman Fidan Üretim Üssü Projesi'nde ilk çivi törenle çakıldı. Törene Vali Ekrem Canalp, Vali Yardımcıları Ekrem Güngör, Gökhan Dolaş, Ömer Sevgili ve Seher Söyle Çatar, Gercüş Kaymakamı ve Batman Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mehmet Zahid Uzun ile kamu kurum müdürleri ve oda başkanları katıldı.

Projenin kapsamı ve hedefleri:

Vali Ekrem Canalp açılış konuşmasında tesisin tamamlanmasıyla Batman'ın önemli bir fidan üretim merkezi haline geleceğini belirtti. Projenin kentin tarımsal üretim kapasitesini artıracağı ve kentteki yeşil alan varlığına önemli katkı sağlayacağı ifade edildi. Uzun vadede üretimde özellikle meyve veren fidanlara ağırlık verilerek, her yıl 1 milyon fidanın toprakla buluşturulmasının hedeflendiği vurgulandı.

İhale süreci ve yatırım detayları:

Vali Canalp, projenin ikinci etabına ilişkin ihale sürecinin 6 Aralık itibarıyla tamamlanmasının planlandığını ve bu bölüm için yaklaşık 120 milyon liralik yatırım öngörüldüğünü açıkladı. İlk etabın tamamlanmasının ardından önümüzdeki yılın bahar döneminde yoğun dikim faaliyetlerine başlanması hedefleniyor.

Konuşmaların ardından Vali Canalp, törene katılımcılarla birlikte fidan torbalarına fıstık ve bıttım tohumları ekti. Programın devamında alanda inşa edilecek hangarın ilk çivisini çakarak projenin uygulama safhasını başlattı. Tamamlandığında Batman Fidan Üretim Üssü'nün kentin tarımsal üretimine ve fidan yetiştiriciliğine önemli katkı sunması ve bölgesel ölçekte bir üretim merkezi haline gelmesi bekleniyor.

BATMAN&#039;DA HER YIL 1 MİLYON FİDANIN TOPRAKLA BULUŞTURULMASI HEDEFİYLE HAYATA GEÇİRİLEN BATMAN FİDAN...

BATMAN'DA HER YIL 1 MİLYON FİDANIN TOPRAKLA BULUŞTURULMASI HEDEFİYLE HAYATA GEÇİRİLEN BATMAN FİDAN ÜRETİM ÜSSÜ PROJESİNDE İLK ETAP ÇALIŞMALARI BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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