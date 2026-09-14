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Tarsus'ta yasa dışı bahis ağı çöktü: hesaplarda 7 milyar 640 milyon 332 bin lira

Mersin ve Tarsus savcılıklarının koordinasyonunda düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı; hesaplarda 7 milyar 640 milyon 332 bin TL işlem tespit edildi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:30

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tarsus'ta yasa dışı bahis ağı çöktü: hesaplarda 7 milyar 640 milyon 332 bin lira

Operasyonun genel çerçevesi:

Mersin'in Tarsus ilçesi merkezli yürütülen geniş çaplı çalışmada, Mersin ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıkları ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şubesi ekipleri yasa dışı bahis ağına müdahale etti. Polis ekiplerinin tespitleri sonucu, ağı oluşturan yapının banka hesaplarını suç amacıyla kullandırdığı öne sürülen kişiler hedef alındı.

Operasyonun detayları:

Yürütülen soruşturmada toplam 50 şüphelinin banka hesap bilgilerini yasa dışı bahis suçunda kullandırdıkları belirlendi. Bu kapsamda bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonla bağlantılı olarak 8 şüphelinin ise arandığı belirtildi.

hesaplardaki işlem hacmi ve soruşturmanın seyri:

Gözaltına alınan ve emniyete götürülen şüphelilerin hesaplarında toplam 7 milyar 640 milyon 332 bin lira işlem hacmi tespit edildi. Ele geçirilen dijital veriler ve banka kayıtları üzerinden yapılacak incelemelerle ağın işleyişi ve sorumluluk zinciri detaylandırılacak.

Soruşturma savcılık ve emniyet birimleri tarafından sürdürülüyor; hakkında gözaltı kararı verilenlerin işlemleri ile elde edilen deliller değerlendirilerek yasal süreç işletilecek.

MERSİN&#039;İN TARSUS İLÇESİ MERKEZLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN 7 MİLYAR 640 MİLYON 332 BİN TL&#039;LİK İŞLEME SAHİP...

MERSİN'İN TARSUS İLÇESİ MERKEZLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN 7 MİLYAR 640 MİLYON 332 BİN TL'LİK İŞLEME SAHİP BAHİS ÇETESİ OPERASYONUNDA 42 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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