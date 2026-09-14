Çorum'un sofrası Bodrum sahilinde buluştu

Çorum lezzet festivali Ege kıyısına taşındı

Çorum’un Hititlerden günümüze uzanan gastronomi ve kültür mirası, Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’da düzenlenen En Büyük Sofra Çorum etkinliğiyle sahile taşındı. Organizasyon, kentin UNESCO Şehirler Ağı gastronomi adaylığı yolundaki tanıtım çalışmaları kapsamında coğrafi işaretli ürünleri ve geleneksel mutfak anlayışını yerli ve yabancı turistlerle buluşturdu.

Sahilde hazırlanan lezzetler:

Sahil kenarında kurulan tezgâhlarda Çorum mutfağının yerel tarifleri geleneksel yöntemlerle hazırlandı. İzleyiciler, ateş üzerinde ağır ağır çevrilen kuzuları, büyük kazanlarda kaynayan pilavları ve ustaların el hünerini deniz manzarası eşliğinde izledi. Turistler hazırlık süreçlerini cep telefonlarıyla belgeleyip ustalara tariflerin ayrıntılarını sordu.

Etkinlikte öne çıkan ürünler arasında İskilip dolması, leblebi ve Kargı tulum peyniri ile birlikte Kargı Sırık Kebabı, beyaz baklava, has baklava, su böreği, madımak ve çatal aşı gibi yöresel tatlar yer aldı. Kurulan sofralarda kuzu çevirmelerden kazan usulü pilavlara kadar pek çok lezzet misafirlere ikram edildi.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

Hapimag Güney Ülkeleri Tatil Köyü İşletmeleri Direktörü Kerem Demirkol, etkinlikle Çorum’un gastronomi ve kültür mirasını Bodrum’da buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti ve bu tanıtımın Çorum’un UNESCO adaylık sürecine katkı sağlayacağını vurguladı. Halk Mutfakları Araştırmacısı Adnan Şahin ise Çorum mutfağını Hititlerden günümüze taşıyan bir hafıza olarak nitelendirip, amaçlarının tariflerin arkasındaki üreticiyi ve ustayı görünür kılmak olduğunu ifade etti.

Programa Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci katıldı. Yetkililer etkinliğin Çorum’un tanıtımına ve gastronomi adaylığı sürecine olumlu yansıyacağını belirtti.

Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un 35 coğrafi işaretli gastronomi ürününe sahip olduğunu hatırlatarak tescil süreçleri tamamlandıkça bu sayının artacağını söyledi ve asıl hedeflerinin Çorum’un UNESCO Şehirler Ağı’nda gastronomi alanında yer alması olduğunu vurguladı. Aşgın ayrıca 5-7 Ekim tarihlerinde San Sebastian’da düzenlenecek Gastronomika fuarına Çorum’un katılımının planlandığını ifade etti.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ise Çorum’un sadece lezzetleriyle değil, kültürü ve doğasıyla da öne çıkan bir kent olduğunu belirterek ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Etkinlik, sahilde kurulan sofralarda Çorum mutfağının farklı tatlarını sunarak sona erdi; misafirler hem pişirme süreçlerini yakından izleme hem de yöresel lezzetleri tatma fırsatı buldu.

BODRUM SAHİLİNDE ÇORUM LEZZETLERİ ŞÖLENİ YAŞANDI