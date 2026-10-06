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Efeler'de hayatı kolaylaştıran evde bakım hizmetleri

Efeler Belediyesi'nin EFESYA programı; 7/24 hızlı müdahale, kişisel bakım, temizlik ve kuaför hizmetleriyle demans, kronik hastalık ve yaşlılığa destek sunuyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 14:53

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Efeler'de hayatı kolaylaştıran evde bakım hizmetleri

Efeler'de evde bakım çalışmaları sürüyor:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin tarafından hayata geçirilen Evde Bakım Hizmetleri, kentin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin hayatına doğrudan dokunmaya devam ediyor. Belediye bünyesindeki EFESYA sosyal yardım ağı, yürüme güçlüğü çeken, ağır kronik hastalıklarla mücadele eden veya yaşlılığın getirdiği zorluklarla baş etmeye çalışan vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor.

hizmet kapsamı:

Belediye ekipleri, günün her anında hızlı müdahale ilkesine göre çalışıyor. Uzman personel tarafından yürütülen hizmetler arasında kişisel bakım desteği, ev içi temizlik, kuaför hizmetleri ve günlük yaşamı kolaylaştıracak pratik çözümler yer alıyor. Demans, Alzheimer gibi özel ilgi gerektiren durumlarda da ekipler özel hassasiyet ve eğitimle seferber oluyor; vatandaşların temel ihtiyaçlarının güvenli ve düzenli şekilde karşılanmasına öncelik veriliyor.

toplumsal etki ve geri dönüşler:

Hizmetten yararlanan ilçe sakinleri ve hasta yakınları, ekiplerin hızlı harekete geçişi ile sergiledikleri güler yüzlü, şefkatli ve özenli yaklaşımdan memnuniyet duyduklarını belirtiyor. Bu kesintisiz destek süreci, mahallelerde olumlu yankı uyandırırken vatandaşlar, yapılan çalışmaları Anıl Yetişkin ve belediye personeline teşekkürle ifade ediyor. Efeler Belediyesi'nin uyguladığı model, yerel yönetim hizmetlerinin toplum üzerindeki doğrudan faydasını göstermesi bakımından örnek teşkil ediyor.

EFELER EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÜREKLERE DOKUNUYOR

EFELER EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÜREKLERE DOKUNUYOR

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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