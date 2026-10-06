Gazali Ateş'ten devletine vefa: bir yıllık emekli maaşını TSKGV'ye bağışladı

Aliağa'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda anlamlı bağış

İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası programı, Fatih Camii İmam Hatibi Gazali Ateş'in yaptığı bağışla dikkat çekti. Aliapark Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik kur'an-ı kerim tilaveti ile başladı ve toplumsal dayanışma ile milli birlik vurguları ön plana çıktı.

Tören ve katılımcı mesajları:

Programa Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru, vaizler, din görevlileri ve emekli din görevlileri katıldı. Açılış konuşmasında Ali Saim Doğru, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 1-7 Ekim tarihleri arasında idrak edilen haftanın önemine değinerek din görevlilerinin topluma rehberlik eden rollerine işaret etti. Serkan Acar ise camilerin yalnızca ibadet yeri olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve kardeşliğin merkezi olduğunu vurguladı.

Ateş'in bağışı ve konuşmasının satır başları:

Programda Gazali Ateş, 1980 yılında göreve başladığını ve 6 yılı yurt dışı olmak üzere 41 yıl Aliağa'da hizmet verdiğini kaydetti. Konuşmasında devletin kendisini okuttuğunu ve uzun yıllar maaş aldığını söyleyen Ateş, Türk Silahlı Kuvvetlerini yücelterek ordunun milletin göz bebeği olduğunu belirtti. Bu nedenle 1 yıllık emekli maaşını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) adına bağışladığını açıkladı ve bu davranışı 'devlete vefa' olarak nitelendirdi. Kaymakam Zekeriya Güney de bu anlamlı bağış nedeniyle devlet ve millet adına Ateş'e teşekkür plaketi takdim etti.

Program, katılımcılara yapılan ikramların ardından sona erdi. Etkinlikte öne çıkan tema, din görevlilerinin toplum içindeki rehberlik rolü ile birlik, dayanışma ve devlet-millet bağlılığı oldu.

İZMİR’İN ALİAĞA İLÇESİNDE CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENEN PROGRAMDA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI. FATİH CAMİİ İMAM HATİBİ GAZALİ ATEŞ, 1 YILLIK EMEKLİ MAAŞINI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFINA (TSKGV) BAĞIŞLADIĞINI AÇIKLADI.