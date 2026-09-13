Taşdemir: hakem maçın en zayıf halkasıydı

maçın özeti:

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip maç içinde ara ara etkili görüntüler sergese de galibiyet elde edemedi.

taşdemir'in değerlendirmesi:

Teknik direktör İsmet Taşdemir, karşılaşma sonrası "Kesin kazanmamız gereken bir maçtı, iç sahada galibiyetle tanışamadık." diye konuştu. Taşdemir, takımın zaman zaman iyi oynadığını, ancak Muğlaspor'un da hakkının teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

hakem eleştirisi ve lig tablosuna etkisi:

Deneyimli çalıştırıcı maçın yönetimini sert sözlerle eleştirdi: "Sahanın en kötüsü hakem devreye girdi. Çok kötü bir maç yönetti." Taşdemir, "7 hafta oldu ve iç sahada daha galip gelemedik. Sadece 1 tane galibiyetimiz var." diyerek takımın durumuna dikkat çekti ve "Milli araya 1 hafta kaldı ve milli araya iyi girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SİVASSPOR TEKNİK DİREKTÖR İSMET TAŞDEMİR