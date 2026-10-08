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Tasfiye tamamlandı: 17 TEFAS fonu kapatıldı, 43 bin katılımcıya ödeme yapıldı

Bakan Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiye edilip, 43 bin fon katılımcısının paralarının bankalara transfer edildiğini açıkladı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 15:32

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EDİTÖR: Berk Doğan

Tasfiye tamamlandı: 17 TEFAS fonu kapatıldı, 43 bin katılımcıya ödeme yapıldı

Bakan Şimşek'in açıklaması:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi kapsamında yaptığı konuşmada fon tasfiyesine ilişkin bilgi verdi.

Şimşek, "Bugün itibariyle TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısına bugün itibariyle paraları ilgili bankalara transfer edildi" dedi.

Tasfiye ve ödeme sürecinin özeti:

Açıklamada belirtilen rakamlara göre tasfiye işlemleri tamamlanmış olup, katılımcıların ödemeleri ilgili banka hesaplarına aktarılmıştır. Bakan Şimşek'in beyanı, sürecin bugün içinde sonuçlandırıldığını ortaya koyuyor.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK, &#039;&#039;BUGÜN İTİBARİYLE TEFAS&#039;A AÇIK 17 FONUN TASFİYESİ YAPILDI....

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK, ''BUGÜN İTİBARİYLE TEFAS'A AÇIK 17 FONUN TASFİYESİ YAPILDI. 43 BİN FON KATILIMCISINA BUGÜN İTİBARİYLE PARALARI İLGİLİ BANKALARA TRANSFER EDİLDİ'' DEDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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