Merkezefendi'de 2027 hedefleri için 4,65 milyar lira bütçe onaylandı

toplantı ve bütçe kararı:

Merkezefendi Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci birleşiminde 2027 yılı tahmini bütçesini karara bağladı. Toplantıda görüşülen tasarı ve performans programı oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis gündeminde yer alan 18 madde arasında yer alan bütçe çalışmaları müdürlük nezdinde yapılan oylamayla kesinleşti.

gündem maddeleri ve oylama süreci:

Toplantı, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan başkanlığında gerçekleştirildi. Görüşmelerde 2027 yılı performans programı ile bütçe tasarısı değerlendirildi ve ilgili müdürlüklerin sunumları sonrası tasarı meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Merkezefendi Belediyesi’nin 2027 yılı tahmini bütçesi 4 milyar 650 milyon TL olarak belirlendi ve oy çokluğuyla kabul edilerek yürürlüğe girdi.

başkan doğan'ın değerlendirmesi:

Başkan Doğan, bütçenin hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, yeni bütçenin ilçeye hayırlı olmasını diledi. Doğan, "İlçemizi geliştirmek ve güzelleştirmek, hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz" ifadeleriyle yerel hizmetlere yönelik taahhüdünü yineledi. Ayrıca bütçeyi doğru kullanmanın ve doğru projeleri hayata geçirmenin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Karar sonrası belediye yönetimi, kabul edilen bütçeyi ilçeye yönelik yatırımlar, yeni tesisler ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik bir yol haritası olarak tanımladı. Meclis kararı ile 2027 yılı planlaması netlik kazanırken uygulama aşamasında hangi projelere öncelik verileceği ilgili birimlerce takip edilecek.

MERKEZEFENDİ BELEDİYE MECLİSİ’NİN EKİM AYI TOPLANTISINDA YAPILAN GÖRÜŞMELER SONUCUNDA 2027 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ, 4 MİLYAR 650 MİLYON TL OLDU. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN, "İLÇEMİZE VE HEMŞEHRİLERİMİZE EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET ETMEK İÇİN HAZIRLANAN 2027 YILI BÜTÇEMİZ HAYIRLI OLSUN" DEDİ.