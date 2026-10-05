Tatlı yoğun protein sunan TRUBAR Türkiye'de üretildi

TRUBAR Türkiye'de üretime başladı

ETİ'nin portföyüne bu yılın başında kattığı Kuzey Amerika'nın hızla büyüyen protein bar markalarından TRUBAR, Türkiye'de üretime geçti ve raflarda yerini aldı. Ürünler çilekli, hindistan cevizli ve yer fıstıklı çeşitleriyle tüketicilere sunuluyor.

ürün özellikleri:

TRUBAR, Türkiye'deki tüketici beklentileri doğrultusunda şekillendirilen reçetesiyle öne çıkıyor. Ürün, yüksek protein ve lif içeriğini yoğun tatlı lezzetiyle bir araya getiriyor. Yumuşak dokusu ve zengin lezzet profili, günün farklı anlarında lezzetli bir atıştırmalık arayanlara hitap ediyor.

çeşitlilik ve beslenme tercihleri:

Marka, vegan ve glutensiz seçenekleriyle farklı beslenme tercihlerine yanıt veriyor. Ayrıca ürünler koruyucu ve renklendirici içermez ve şekeri meyvelerden geliyor. TRUBAR, içeriğinin neredeyse yarısını oluşturan protein ve lif yapısıyla fonksiyonel atıştırmalık kategorisinde dikkat çekiyor.

Türkiye'de üretime başlanması, markanın yerel pazara uyum sağlama stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor ve tüketicilere yeni bir lezzetli protein bar alternatifi sunuyor.

ETİ'NİN BU YILIN BAŞINDA PORTFÖYÜNE KATTIĞI, KUZEY AMERİKA'NIN HIZLA BÜYÜYEN PROTEİN BAR MARKALARINDAN TRUBAR, PROTEİN BAR KATEGORİSİNE LEZZET ODAKLI YENİ BİR YAKLAŞIM GETİRİYOR.