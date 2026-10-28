Tatvan uygulamasında araçta saklanmış 2 kilo 914 gram metamfetamin bulundu

Tatvan'da operasyonun ayrıntıları:
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu Bitlis'in Tatvan ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan araçta arama yapıldı. Arama sırasında araç içinde gizlenmiş 5 parça halinde toplam 2 kilo 914 gram metamfetamin ele geçirildi.
bulunan miktar ve saklama şekli:
Ele geçirilen metamfetamin, araç içerisinde farklı bölümlerde zulalanmış şekilde bulundu. Bulunan miktar operasyonun ölçeğini ortaya koyarken, paketleme ve saklama yöntemleri soruşturmanın teknik incelemelerinde değerlendirilecek.
şüpheliler ve adli süreç:
Olayla ilgili olarak "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyon, Bitlis'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalardan biri olarak kayda geçti; kolluk kuvvetleri benzer uygulamaları sürdüreceklerini bildirdi.
BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE NARKOTİK EKİPLERİNCE DURDURULAN ARAÇTA, 5 PARÇA HALİNDE ZULALANMIŞ 2 KİLO 914 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
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