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Tatvan uygulamasında araçta saklanmış 2 kilo 914 gram metamfetamin bulundu

Tatvan uygulamasında durdurulan araçta 5 parça halinde toplam 2 kilo 914 gram metamfetamin bulundu; iki şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 23:01

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 23:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tatvan uygulamasında araçta saklanmış 2 kilo 914 gram metamfetamin bulundu

Tatvan'da operasyonun ayrıntıları:

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu Bitlis'in Tatvan ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan araçta arama yapıldı. Arama sırasında araç içinde gizlenmiş 5 parça halinde toplam 2 kilo 914 gram metamfetamin ele geçirildi.

bulunan miktar ve saklama şekli:

Ele geçirilen metamfetamin, araç içerisinde farklı bölümlerde zulalanmış şekilde bulundu. Bulunan miktar operasyonun ölçeğini ortaya koyarken, paketleme ve saklama yöntemleri soruşturmanın teknik incelemelerinde değerlendirilecek.

şüpheliler ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Bitlis'te uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalardan biri olarak kayda geçti; kolluk kuvvetleri benzer uygulamaları sürdüreceklerini bildirdi.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE NARKOTİK EKİPLERİNCE DURDURULAN ARAÇTA, 5 PARÇA HALİNDE ZULALANMIŞ 2...

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE NARKOTİK EKİPLERİNCE DURDURULAN ARAÇTA, 5 PARÇA HALİNDE ZULALANMIŞ 2 KİLO 914 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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