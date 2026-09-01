Tatvan'da 10'uncu komando tugayında sancak ve komuta teslim töreni

Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nda resmi devir teslim

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen sancak ve komuta devir teslim töreni ile görev değişimi resmen tamamlandı. Kışla alanında düzenlenen törende, görevini devreden Tuğgeneral Tahir Kılıç'ın yerine Tuğgeneral Haşim Bildiş komutanlık görevini teslim aldı.

Törenin akışı:

Tören, sancağın tören kıtası eşliğinde tören alanındaki yerini almasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören sırasında tugayın tarihçesi katılımcılara arz edildi ve ardından görevini devreden ile devralan komutanların özgeçmişleri okundu.

Programın en önemli anında sancak ve komuta devir teslimi gerçekleştirildi. Devir teslimin ardından komutanlık fors ve birlik sembolü takdimi yapıldı. Kolordu komutanının onayının ardından yeni tugay komutanına sancak teslim edilirken, görevini devreden tugay komutanına şilt takdim edildi.

Katılımcılar ve kapanış:

Tören, Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz'ın konuşmaları ile son buldu. Devir teslim töreninin ardından katılımcılara kamp alanında ikramda bulunuldu. Yapılan resmi işlemler sonucunda Tuğgeneral Haşim Bildiş, Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı görevine resmen başladı.

Programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, il ve ilçe protokolü, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE BULUNAN 10’UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞINDA ‘SANCAK VE KOMUTA DEVİR TESLİM TÖRENİ’ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.