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Tatvan'da askıda kırtasiye ile eğitimde dayanışma güçleniyor

Tatvan'da 'Askıda Kırtasiye' projesi, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilerin çanta ve kırtasiyesini gizlilik içinde karşılıyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 08:57

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Tatvan'da askıda kırtasiye ile eğitimde dayanışma güçleniyor

projenin işleyişi ve destek modeli:

Bitlis’in Tatvan ilçesinde hayata geçirilen "Askıda Kırtasiye" uygulaması, ihtiyaç sahibi öğrencilerin okul çantası ve kırtasiye gereksinimlerini hayırseverlerin katkısıyla karşılamayı amaçlıyor. Projeyi başlatan hayırsever polis memuru Mustafa Şahin tarafından hayata geçirilen uygulama, Tatvan’daki İstanbul Kırtasiye mağazasında yürütülüyor.

Vatandaşlar projeye maddi destek sağlarken, toplanan yardımlar doğrudan öğrencilerin çanta, defter, kalem ve boya gibi temel ihtiyaçlarının teminine yönlendiriliyor. Projede bir öğrencinin çanta ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması için belirlenen katkı tutarı 500 lira olarak açıklandı; buna karşın destekçiler diledikleri miktarda katkıda bulunabiliyor.

Uygulamada ailelerin mahcubiyet yaşamaması için gizlilik esasına önem veriliyor; ihtiyaç sahibi aileler, çocuklarının gereksinim duyduğu ürünleri ücret ödemeden ve gizli olarak temin edebiliyor. İstanbul Kırtasiye işletme yetkilisi Selahattin Öget, vatandaşların gösterdiği ilginin sevindirici olduğunu ve katkıların doğrudan öğrencilerin ihtiyacına gittiğini vurguladı.

toplumsal etkisi ve yayılma hedefi:

Askıda Kırtasiye uygulaması, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlama ve toplumsal dayanışmayı güçlendirme hedefi taşıyor. Proje, öğrencilerin eğitim yılına eksiksiz başlamasına imkân tanırken, dezavantajlı ailelerin üzerindeki maddi baskıyı hafifletiyor ve toplumun farklı kesimlerini yardımlaşmaya teşvik ediyor.

Projenin öncüsü Mustafa Şahin, uygulamayı Türkiye’nin 81 iline yaymayı hedeflediklerini belirterek daha fazla ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaşmak istediklerini ifade etti. Tatvan örneği, yerel düzeyde başlayan bir girişimin, güçlü bir gönüllülük ve şeffaflık yaklaşımıyla kapsamının büyütülebileceğini gösteriyor.

Toplumun desteğiyle sürdürülen bu tarz girişimler, hem eğitime erişimi kolaylaştırıyor hem de dayanışmanın somut bir örneğini ortaya koyuyor; Tatvan’daki uygulama, bu yönüyle öne çıkıyor.

BİTLİS&#039;İN TATVAN İLÇESİNDE HAYATA GEÇİRİLEN &quot;ASKIDA KIRTASİYE&quot; UYGULAMASIYLA İHTİYAÇ SAHİBİ...

BİTLİS'İN TATVAN İLÇESİNDE HAYATA GEÇİRİLEN "ASKIDA KIRTASİYE" UYGULAMASIYLA İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERİN OKUL ÇANTASI VE KIRTASİYE İHTİYAÇLARI HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE KARŞILANIYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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