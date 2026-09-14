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Eğitim için tepe yontuldu: 2 bin 300 rakımda 8 derslikli okul alanı açıldı

Ağrı'nın Karlıca köyünde afete uygun alan bulunamayınca tepe tıraşlanıp yaklaşık 3 bin kamyon hafriyatla 8 derslikli okul için yer oluşturuldu.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Eğitim için tepe yontuldu: 2 bin 300 rakımda 8 derslikli okul alanı açıldı

Karlıca'da tepe tıraşlanarak okul için yeni alan oluşturuldu

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Karlıca köyünde, çocukların eğitimine erişimi kolaylaştırmak amacıyla yüksek bir tepe tıraşlandı ve okul yapımına uygun alan açıldı. Köyün rakımı 2 bin 300 olup merkezden yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Mevcut bina ve altyapının ağır kış şartlarına dayanamayışı ile geçen yıl çatının çökmesi, yeni okul ihtiyacını acil hale getirdi.

Çalışmanın ayrıntıları:

Ağrı Valiliği ve İl Özel İdaresi ekiplerinin desteğiyle yürütülen çalışmada yaklaşık 40 gün süren bıçaklı tıraşlama işlemi sonucu tepeden yaklaşık 3 bin kamyon hafriyat çıkarıldı. Oluşturulan alana prefabrik (prekast) sistemle toplam 8 derslikli yeni okul inşa edilecek; 4 derslikli ilkokul ve 4 derslikli ortaokul olarak planlandı. İnşaatın kasım ayı sonlarına kadar tamamlanıp öğrencilere açılması hedefleniyor.

Neden bu çözüm tercih edildi?:

Köyün büyük bölümü afete maruz bölge kapsamında olduğundan uygun zemin bulunamaması, alternatif alan arayışlarını sonuca ulaştırmadı. Hamur Kaymakamı Erkan Minuz, köyde yaklaşık 120 öğrenci bulunduğunu ve öğrencilerin ulaşabileceği en yakın okulun 25 kilometre uzaklıkta olduğunu belirtti. Minuz, zorlu kış koşullarında ulaşımın güçleştiğine dikkat çekerek okulun köyde yapılmasının eğitim sürekliliği açısından zorunlu olduğunu ifade etti.

Kaymakam Minuz ayrıca alanın jeoloji mühendisleri tarafından incelendiğini, gerekli zemin etütlerinin tamamlandığını ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerekli palyalama çalışmalarının yapılacağını aktardı. Yeni okulun bahçesine öğrenci oyun parkı da planlandığı belirtildi. Minuz, devlet desteğiyle yaklaşık 3 bin kamyon hafriyat alınarak köye okul yeri oluşturulduğunu vurguladı: "Buradaki çocuklarımızın eğitimden mahrum kalmasını istemedik. Devletimizin gücünü göstererek burada yaklaşık 3 bin kamyon hafriyat alarak onlara bir okul yeri oluşturduk."

AĞRI’DA 2 BİN 300 RAKIMLI KÖYDE AFET RİSKİ EĞİTİME ENGEL OLMADI, TEPE YONTULARAK OKUL ALANI...

AĞRI’DA 2 BİN 300 RAKIMLI KÖYDE AFET RİSKİ EĞİTİME ENGEL OLMADI, TEPE YONTULARAK OKUL ALANI AÇILDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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