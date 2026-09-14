Denizli Avrupa kapısını eksik kadroyla çalıyor

maç bilgileri:

Yukatel Denizli Basket, kulüp tarihinin ilk Avrupa mücadelesinde Almanya temsilcisi Rasta Vechta ile karşılaşacak. FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi elemesi kapsamında oynanacak tek maçlık mücadele, 15 Eylül Salı günü saat 21.00'de Bulgaristan'da başlayacak. Eleme turu 14-20 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da düzenleniyor ve turu geçen ekip, Şampiyonlar Ligi normal sezon yolunda ilerleyecek.

kadrodaki eksikler:

Denizli ekibi, Avrupa sahnesindeki ilk sınavına iki önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Yeni sezon öncesi kadroya katılan tecrübeli guard Erten Gazi ile Amerikalı oyuncu Tyron Brewer, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Rasta Vechta karşısında forma giyemeyecek. Özellikle dış oyuncu rotasyonunda oluşan eksikliğin hazırlanma sürecini etkilediği belirtiliyor.

hedef ve hazırlık yaklaşımı:

Zafer Aktaş eksiklere rağmen takımdaki motivasyon ve hazırlığın sürdüğünü vurguladı: "Avrupa’daki ilk maçımıza eksiklerimiz olmasına rağmen en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Erten ve Tyron bizim için önemli oyuncular. Onların aramızda olamaması elbette planlarımızı etkiliyor ancak sezonun bu bölümünde sakatlıklar sporun bir parçası. Sahaya çıkacak oyuncularımıza güveniyoruz. Eksiklerimizi bahane etmeden, takım olarak mücadele ederek Avrupa’daki ilk maçımızdan istediğimiz sonuçla ayrılmak istiyoruz."

Tek maç eleme formatı, saha içindeki her detayın önemini artırıyor; Denizli temsilcisi, kadro derinliğinin azalmasına rağmen alternatif çözümlerle sahaya çıkmayı ve tarihi ilk Avrupa maçından olumlu bir sonuçla dönebilmeyi hedefliyor.

Y. DENİZLİ BASKET, KULÜP TARİHİNİN İLK AVRUPA SINAVINDA ALMANYA TEMSİLCİSİ RASTA VECHTA KARŞISINA ÇIKIYOR. FIBA BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMESİNDEKİ KRİTİK MÜCADELE ÖNCESİNDE DENİZLİ EKİBİNDE ERTEN GAZİ VE TYRON BREWER SAKATLIKLARI NEDENİYLE FORMA GİYEMEYECEK.