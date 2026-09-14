Dolar 48,6192 +0,13%
Euro 56,1252 -0,35%
Bist 14.239,73 -1,57%
Altın Gram 6.804,98 -1,26%
EUR/USD 1,1539 -0,53%
Brent Petrol 108,46 +3,68%
--°

Elazığ'da yeni eğitim yılı 115 bin öğrenciyle başladı

Elazığ'da 2026-2027 eğitim yılı törenle başladı; Vali Numan Hatipoğlu ilk dersi çalarak yaklaşık 115 bin öğrenciye başarı diledi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Elazığ'da yeni eğitim yılı 115 bin öğrenciyle başladı

Elazığ'da ilk ders zili çalındı:

2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Elazığ'da yaklaşık 115 bin öğrenci ders başı yaptı. Sezonun ilk günü çerçevesinde gerçekleştirilen sembolik tören, M. Lütfullah Bilgin İlkokulu'nda düzenlendi ve ilin protokolü öğrencilere yeni yıl için iyi dileklerini iletti.

Törenin akışı:

Tören kapsamında Vali Numan Hatipoğlu sembolik olarak ilk ders zilini çaldı. Zil töreninin ardından Vali Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu ve İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile birlikte sınıfları gezerek öğrencilere başarı dileklerinde bulundu ve öğretmenlerle sohbet etti.

valinin mesajı:

Vali Hatipoğlu, konuşmasında 2026-2027 eğitim-öğretim yılının il ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek okulların öğrencilere kavuşmasının önemine vurgu yaptı. Okulların, öğrencilerle "bir ruh içerisinde" anlam kazandığını belirten Hatipoğlu, eğitimin niteliğini artırmak için Milli Eğitim Bakanlığı, valilik ve il düzeyinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Ayrıca öğrenciler için duygusal bir sorumluluk taşıdığını vurgulayarak, "Hepinizin birinci velisi anneniz, babanız ama ikinci veliniz ise benim" dedi.

Vali Hatipoğlu, öğrencilerden kendilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlamalarını isteyip, il genelindeki eğitim faaliyetlerinin güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda ilerleyeceğini söyledi ve tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarılar diledi.

okullarda yeni dönem hazırlıkları:

Yetkililer, okulların fiziki ve eğitimsel hazırlıklarının tamamlandığını, öğretmenlerin niteliklerinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Tören sonrası yapılan sınıf ziyaretleriyle hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin yeni döneme motivasyonla başladığı gözlendi.

Sembolik açılış töreni ve iletilen mesajlarla Elazığ'da eğitim-öğretim yılı resmen başlarken, kentteki eğitim hareketliliğinin önümüzdeki dönem boyunca süreceği vurgulandı.

ELAZIĞ&#039;DA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA YAKLAŞIK 115 BİN ÖĞRENCİ DERS BAŞI...

ELAZIĞ'DA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA YAKLAŞIK 115 BİN ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPARKEN, İLK DERS ZİLİNİ ÇALAN VALİ NUMAN HATİPOĞLU KENT GENELİNDEKİ TÜM ÖĞRENCİLERE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA BAŞARI DİLEDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nazilli'de yeni eğitim yılı coşkuyla başladı
images

Niğde'de eğitimde öncelik hayat becerileri: Nedim Akmeşe'den yeni dönem mesajı
images

İlk zilde boş bir sıra: Yüksekova’da öğretmen İkram Anuk unutulmadı
images

Enerji tasarrufu temalı çocuk eserleri OEDAŞ Uşak il müdürlüğü'nde sergileniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nazilli'de yeni eğitim yılı coşkuyla başladı

Dördüncü cumhurbaşkanı Cemal Gürsel vefatının 60. yılında sınırlı katılımla anıldı

Niğde'de eğitimde öncelik hayat becerileri: Nedim Akmeşe'den yeni dönem mesajı

Vali Abdullah Küçük sahada: Kahta'nın öncelikleri masaya yatırıldı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi