Elazığ'da yeni eğitim yılı 115 bin öğrenciyle başladı

Elazığ'da ilk ders zili çalındı:

2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Elazığ'da yaklaşık 115 bin öğrenci ders başı yaptı. Sezonun ilk günü çerçevesinde gerçekleştirilen sembolik tören, M. Lütfullah Bilgin İlkokulu'nda düzenlendi ve ilin protokolü öğrencilere yeni yıl için iyi dileklerini iletti.

Törenin akışı:

Tören kapsamında Vali Numan Hatipoğlu sembolik olarak ilk ders zilini çaldı. Zil töreninin ardından Vali Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu ve İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile birlikte sınıfları gezerek öğrencilere başarı dileklerinde bulundu ve öğretmenlerle sohbet etti.

valinin mesajı:

Vali Hatipoğlu, konuşmasında 2026-2027 eğitim-öğretim yılının il ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek okulların öğrencilere kavuşmasının önemine vurgu yaptı. Okulların, öğrencilerle "bir ruh içerisinde" anlam kazandığını belirten Hatipoğlu, eğitimin niteliğini artırmak için Milli Eğitim Bakanlığı, valilik ve il düzeyinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Ayrıca öğrenciler için duygusal bir sorumluluk taşıdığını vurgulayarak, "Hepinizin birinci velisi anneniz, babanız ama ikinci veliniz ise benim" dedi.

Vali Hatipoğlu, öğrencilerden kendilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlamalarını isteyip, il genelindeki eğitim faaliyetlerinin güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda ilerleyeceğini söyledi ve tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarılar diledi.

okullarda yeni dönem hazırlıkları:

Yetkililer, okulların fiziki ve eğitimsel hazırlıklarının tamamlandığını, öğretmenlerin niteliklerinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Tören sonrası yapılan sınıf ziyaretleriyle hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin yeni döneme motivasyonla başladığı gözlendi.

Sembolik açılış töreni ve iletilen mesajlarla Elazığ'da eğitim-öğretim yılı resmen başlarken, kentteki eğitim hareketliliğinin önümüzdeki dönem boyunca süreceği vurgulandı.

ELAZIĞ'DA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA YAKLAŞIK 115 BİN ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPARKEN, İLK DERS ZİLİNİ ÇALAN VALİ NUMAN HATİPOĞLU KENT GENELİNDEKİ TÜM ÖĞRENCİLERE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA BAŞARI DİLEDİ