Tavan çökmesiyle bir gözünü kaybetti, oğlu yaşananların şaşkınlığını anlattı

Olayın gelişimi:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Kışla Caddesi'nde, iki gün önce akşam saatlerinde bir binanın 3. katında oturan Fatma Özer (75)'in üzerine tavanın sıvası çöktü. Olayın nedeni henüz belirlenemedi. Çökme sırasında evde bulunan yakınları tarafından ilk müdahale yapıldı, ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatma Özer ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tetkikler sonucunda yaşlı kadının burnunda kırık olduğu ve bir gözünün zarar gördüğü bildirildi. Hastanın tedavisi ve cerrahi müdahaleleri devam ediyor.

Aile açıklamaları ve tepkiler:

Kazada yaralanan kadının oğlu Zafer Özer, annesinin evde kanepede uzanırken üzerlerine sıvanın çökmesiyle olayın yaşandığını anlattı. Ablasının ilk müdahaleyi yaptığını, ardından sağlık ve polis ekiplerinin geldiğini belirtti. Oğlu, ameliyat sonrası doktorların gözün mercek ve ağ tabakasının yarıldığını söylediklerini ve bunun sonucunda annesinin görme yetisini kaybettiğini ifade etti.

Zafer Özer yaşananları 'akla, hayale gelecek bir olay değil' sözleriyle özetledi. Olayın beklenmedikliği ve evde güvenlik hissinin yok olması üzerine üzüntüsünü dile getiren Özer, müteahhitlere seslenerek insanların evlerinde güvende oturabilmesi gerektiğini vurguladı. Aile, benzer olayların tekrar etmemesi temennisinde bulundu.

Soruşturma ve bakım süreci:

Olayla ilgili olarak yetkililerin inceleme başlattığı, tavanın çökmesine neden olan faktörlerin araştırıldığı belirtildi. Hastanedeki tedavi süreci devam ederken, ailenin hem sağlık hem de hukuki süreçler noktasında gelişmeleri takip ettiği bildirildi. Olay, komşular ve mahalle sakinleri arasında da tedirginlik yarattı.

Fatma Özer'in sağlık durumuyla ilgili detaylar ve soruşturma sonuçlandıkça yetkililer tarafından bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE TAVANIN ÇÖKMESİ SONUCU BİR GÖZÜNÜ KAYBEDEN YAŞLI KADININ OĞLU, "AKLA, HAYALE GELECEK BİR OLAY DEĞİL" DEDİ.