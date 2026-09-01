Dayanışma gecesi Nilüfer'de 145 çocuğun sünnet şöleni

22'nci geleneksel sünnet şöleni Nilüfer'de gerçekleşti

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni bu yıl da geniş katılımla sürdü. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yapılan organizasyonda 145 çocuk ve aileleri, akşam boyunca düzenlenen etkinliklerle bir araya geldi. Program, geleneksel şehir turuyla başladı ve FSM Hastane Alanı'nda toplanan kortej, 25 araçlık konvoy eşliğinde Nilüfer Davet Salonu'na geldi.

etkinlik programı ve konuşmalar

Nilüfer Davet Salonu'nda verilen akşam yemeğine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile birlikte Osmangazi Belediye Başkan Vekili Cemile Yılgör, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri, Yeni Parti İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Yeni Parti Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, İyi Parti Nilüfer İlçe Başkanı Selahattin Çakmak ve muhtarlar katıldı. Programın açılışında okunan mevlidin ardından kürsüye çıkan Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer'in bir dayanışma kenti olduğunu vurgulayarak bu tür organizasyonların kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini söyledi. Özdemir, etkinliğin geleneksel olarak sürdürülmesinin önemine dikkat çekti ve ailelerin tanışmasına, dayanışmanın devamına vurgu yaptı.

destekçiler, kutlama ve müzik

Organizasyonun gerçekleşmesinde katkısı bulunan kurum ve kuruluşlara törende teşekkür edildi. Başkan Özdemir, destek veren kuruluşların temsilcilerine hediyeler takdim etti; aralarında Acıbadem Hastanesi, Doruk Sağlık Grubu, Koza Sağlık Grubu, Medicana Sağlık Grubu, VM Medical Park Hastanesi, Nilüfer Davet, Vivaldi Çikolata, Nobles Endüstriyel Tüketim Ürünleri Şirketi, Mavi Balon, Mercedes Benz Team 16 Bursa Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Brosder Birlikte Otomobil Severler Derneği, Tüm Otomobil ve Tadilatçıları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Laruz Wedding yer aldı. Gecede, 22. Geleneksel Sünnet Şöleni anısına hazırlanan kutlama pastası protokol üyeleri ve çocukların katılımıyla kesildi. Sahne performanslarını Ali Likoğlu ve Orkestrası sürdürdü; hareketli parçalar ve çocukların sahneye çıkarak aileleriyle dans etmesiyle salon coşkulu bir eğlence yaşadı.

Etkinlik, Nilüfer Belediyesi'nin sosyal destek projeleri kapsamında düzenlediği yıllık geleneğin devamını simgeledi. Belediye ve partner kuruluşların birlikte organize ettiği şölen, hem aileler için dayanışma platformu sağladı hem de çocukların unutulmaz bir gece geçirmesine olanak tanıdı.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ 22’NCİ GELENEKSEL SÜNNET ŞÖLENİ’NDE 145 ÇOCUK VE AİLESİ KEYİFLİ BİR GECE YAŞADI. NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, NİLÜFER’İN BİR DAYANIŞMA KENTİ OLDUĞUNU BELİRTEREK, BUNUN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİNİN YAŞANDIĞINI KAYDETTİ.