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Tavas’ta sanat gecesi: 'Has Bonkör'le kahkahalar çoğaldı

Tavas Belediyesi'nin 'Has Bonkör' gösterisi yoğun ilgi gördü; Başkan Kadir Tatık etkinliğe katıldı. Kültür-sanat programlarını sürdüreceklerini belirtti.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tavas’ta sanat gecesi: 'Has Bonkör'le kahkahalar çoğaldı

Tiyatro gecesi salonu doldurdu:

Tavas Belediyesi tarafından düzenlenen tiyatro gösterisi, Tavaslı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sahneye konan oyunun aile dostu yapısı, farklı yaş gruplarından izleyicilerin bir araya gelmesine olanak sağladı. Etkinlik, belediyenin sosyal yaşamı canlandırma hedefinin somut bir örneği olarak değerlendirildi.

Oyun ve izleyici deneyimi:

Ali İlhan Sayın’ın kaleme aldığı 'Has Bonkör' adlı aile komedisi, sahnede sunduğu renkli karakterler ve akıcı hikâye yapısıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Salonun doluluğu ve seyircilerin gösteriye yansıtılan duygulara verdiği tepki, oyunun yerel izleyiciyle güçlü bir bağ kurduğunu gösterdi. Tiyatro ekibinin performansı, etkinliğin başarısında öne çıkan unsurlardan biri olarak öne çıktı.

Başkanın değerlendirmesi:

Etkinliği Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık de vatandaşlarla birlikte izledi. Başkan Tatık, organizasyon sonrası yaptığı açıklamada "Ali İlhan Sayın’ın kaleme aldığı ‘Has Bonkör’ adlı aile komedisini Tavaslı hemşehrilerimizle birlikte izledik. Birbirinden renkli karakterleri ve eğlenceli hikâyesiyle bizlere keyifli bir akşam yaşatan tiyatro ekibine ve etkinliğimize katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Sanatın ve tiyatronun Tavas’ta daha fazla buluşması için kültür-sanat etkinliklerimizi sürdüreceğiz" dedi. Başkanın vurgusu, belediyenin kültür-sanat programlarına devam etme kararlılığını tekrar ortaya koydu.

Yerel düzeyde gerçekleştirilen bu tür etkinlikler, sosyal yaşamı desteklemenin yanı sıra kültürel katılımı artırmaya da hizmet ediyor. Tavas Belediyesi'nin benzer organizasyonları sürdürecek olması, bölgedeki kültür-sanat hareketliliğinin devam edeceğine işaret ediyor.

TAVAS BELEDİYESİ TARAFINDAN VATANDAŞLARIN SOSYAL YAŞAMLARINI DESTEKLEMEK AMACIYLA DÜZENLENEN...

TAVAS BELEDİYESİ TARAFINDAN VATANDAŞLARIN SOSYAL YAŞAMLARINI DESTEKLEMEK AMACIYLA DÜZENLENEN TİYATRO GÖSTERİSİ, TAVASLI VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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