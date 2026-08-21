Tavşanlı'da aynı kavşakta saatler içinde iki kaza: üç kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Karakova Mahallesi'ndeki Kamer Sokak ile Gelin Sokak kesişiminde yaklaşık bir saat arayla iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda toplam 3 kişi yaralandı.

ilk kazada yaşananlar:

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, A.D. idaresindeki 55 LF 510 plakalı otomobilin kavşakta M.E. yönetimindeki bisiklete çarpması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle bisikletten düşen M.E. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. M.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ikinci kaza ve müdahale:

İlk kazanın ardından yaklaşık bir saat sonra aynı kavşakta iki motosiklet çarpıştı. Kazaya karışan motosiklet sürücüleri A.İ.A. (43 AFC 553) ile N.U. (43 AIF 686) olarak kaydedildi. Her iki sürücü de çarpışmanın etkisiyle yola düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve emniyet ekipleri müdahale ederek yaralıları hastaneye taşıdı.

Her iki kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

TAVŞANLI’DA AYNI KAVŞAKTA BİR SAAT ARAYLA İKİ KAZA: 3 YARALI