Yozgatspor teknik kadrosuna yerel bir isim katıldı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yetişen antrenör Ercan Bahadır, Yozgatspor’un teknik ekibine dahil oldu. Takımın teknik sorumluluğunu üstlenen Melih Altuğ Sapmaz yönetiminde çalışacak olan Bahadır, kulübe hem sahadaki tecrübesini hem de akademik altyapısını taşıyacak.

bahadır'ın oyun ve akademik geçmişi:

Futbolculuk döneminde Tavşanlı ve Giresun’daki çeşitli kulüplerde görev yapan Bahadır, Ankara Pursaklarspor formasıyla profesyonelliğe adım atacakken yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle aktif oyunculuğu bırakmak zorunda kaldı. Sahadaki kariyerinin sonrasında eğitime yönelen Bahadır, Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olup antrenörlük eğitiminde yüksek lisansını tamamladı.

teknik ekip ve görev dağılımı:

Yozgatspor’da teknik ekip içinde yer alacak Bahadır’ın yanı sıra takımın kaleci antrenörlüğünü Yozgat’ın tanınan isimlerinden Gökhan Aytekin yürütecek. Teknik sorumluluk koltuğunda ise daha önce Altay, Kütahyaspor, Amasyaspor ve Fatsaspor gibi kulüplerde görev almış olan Melih Altuğ Sapmaz bulunuyor.

Yerel kökeni, saha tecrübesi ve akademik donanımıyla Bahadır, Yozgatspor’un sezon hedeflerine teknik katkı sağlayacak bir isim olarak tanımlanıyor. Kulüp içindeki yeni görev dağılımı, hem saha içi koordinasyon hem de kaleci antrenmanları açısından netleşmiş oldu.

TAVŞANLILI ÇALIŞTIRICI ERCAN BAHADIR YOZGATSPOR İLE ANLAŞTI (SAĞDA)