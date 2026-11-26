Bursaspor'ta hazırlıklar yoğun tempo ile sürüyor

Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Artı Değer Vanspor FK maçının hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, maç ritmini korumaya yönelik çalışmalar yaptı.

antrenmanın içeriği:

Idman ısınma hareketleriyle başlayıp pas-pres uygulamalarıyla devam etti. Antrenman, dar alan oyunlarıyla tamamlandı; çalışma düzeni, takımın maç temposuna hızlı geri dönme hedefini yansıtıyordu. Saha içindeki yoğunluk ve oyun kurgusuna verilen önem, teknik heyetin maç planına hazırlığı gösterdi.

elitim'in durumu ve maç bilgileri:

Antalyaspor maçında sakatlanan Juergen Elitim için milli arada yoğun bir tedavi programı uygulanmıştı. Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyen futbolcunun, yapılan tedavi ve takiplerin ardından Vanspor karşılaşmasında oynayabilecek duruma geldiği öğrenildi.

Artı Değer Vanspor FK ile Bursaspor arasındaki mücadele, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da Manisa'daki Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak. Teknik ekip ve oyuncular, bu randevu öncesi son hazırlıkları tamamlayarak sahaya eksiksiz çıkmayı hedefliyor.

BURSASPOR, VANSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ. SAKATLIĞI NEDENİYLE SİVASSPOR KARŞISINDA RİSKE EDİLMEYEN JUERGEN ELİTİM’İN OYNAYABİLECEK DURUMA GELDİĞİ ÖĞRENİLDİ.