Öğretmenlerden okçulukta hedefe nişan

Bilecik'te öğretmenler bu kez ok hedefini vurmak için bir araya geldi. Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen müsabakalarda eğitimciler okçuluk branşında hünerlerini sergiledi ve hedefi vurmak için mücadele etti.

Müsabakaların atmosferi:

Heyecanlı anlara sahne olan yarışlarda öğretmenler birbirleriyle rekabet ederken, izleyicilerden gelen alkışlar ve destek mücadeleyi canlı tuttu. Katılımcılar, hem teknik becerilerini hem de soğukkanlılıklarını göstererek ok hedeflerine nişan aldı.

İl müdürünün mesajı:

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir etkinliğe dair duygularını aktarırken şunları söyledi: "Sporun her yaşta ve her alanda hayatımızın içinde olması bizleri mutlu ediyor. Öğretmenlerimizin okçuluk gibi geleneksel bir spor dalında bir araya gelmesi de oldukça anlamlı. Müsabakalara katılan tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyor, sporla iç içe olmaya devam etmelerini diliyorum" dedi.

ÖĞRETMENLER BU KEZ OK HEDEFİNİ VURMAK İÇİN YARIŞTI