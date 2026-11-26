İl müdürünün yurt ziyareti

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Ertuğrulgazi Erkek Öğrenci Yurdu’nu ziyaret ederek yurt yaşamını ve yemek hizmetlerini yerinde inceledi. Ziyarette ilk olarak yurt yemekhanesi denetlendi; Demir, çalışanlarla görüşüp servisin işleyişini takip etti.

yemekhane incelemesi ve yemek dağıtımı:

İncelemenin ardından kazanların başına geçen Demir, öğrencilerin akşam yemeğini bizzat dağıttı ve servis sırasında gençlerle aynı sofrada buluştu. Öğrencilerle gerçekleştirilen bu uygulama sırasında hijyen ve servis düzeni hakkında gözlemler paylaşıldı.

öğrencilerle buluşma ve taleplerin dinlenmesi:

Akşam yemeğinde öğrencilerle sohbet eden Demir, gençlerin talep ve düşüncelerini dinledi. Demir, "Gençlerimizle aynı sofrayı paylaşmak, onların düşüncelerini dinlemek ve taleplerine kulak vermek bizim için çok kıymetli. Öğrencilerimizin huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Ziyaret, yurtlardaki hizmet kalitesinin ve öğrenci memnuniyetinin yerinde izlenmesine yönelik bir uygulama olarak kayda geçti; yapılan görüşmeler, öğrencilerin ihtiyaçlarına ilişkin doğrudan geri bildirim sağladı.

İL MÜDÜRÜ DEMİR, KAZANLARIN BAŞINA GEÇTİ ÖĞRENCİLERE YEMEK DAĞITTI