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Tavşanlılı öğrenciler taş ustalarının atölyesinde zanaatı öğrendi

Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu 6. ve 7. sınıf öğrencileri, Tavşanlı’da taş ustalarının atölyelerini gezip doğal taş işçiliğini ve emeğe saygıyı gördü.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 19:08

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Tavşanlılı öğrenciler taş ustalarının atölyesinde zanaatı öğrendi

Tavşanlı'da taş zanaatının okul dışı dersine tanıklık

Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu 6. ve 7. sınıf öğrencileri, doğal taş zanaatının inceliklerini yerinde görmek amacıyla Tavşanlı'da iki atölyeyi ziyaret etti. Gezinin hedefi, öğrencilerin el sanatlarını tanıması, üretim süreçlerini gözlemlemesi ve ustaların çalışma disiplinini öğrenmesiydi.

zanaatkârlarla ilk buluşma:

Gezinin ilk durağında bölgede "taşları konuşturan adam" olarak bilinen Taş Sanatçısı Kamil Çelikkaya öğrencileri ağırladı. 2013 yılında taş işleme serüvenine başlayan Çelikkaya, çevresinden makine bulamadığı için pes etmek yerine kendi kesme, şekillendirme ve parlatma makinelerini tasarladığını anlattı. Çelikkaya'nın vurguladığı nokta, başta olumsuz eleştirilere rağmen hayallerinin peşinden gitmesi ve demir delen matkapların dahi işlemediği sert taşları 5 yıllık sabırlı denemelerle işleyebilmesiydi.

"Her insanın parmak izi benzersiz olduğu gibi kainattaki her taş da barındırdığı özgün şekillerle doğanın parmak izidir"

taşın zarafeti ve öğrencilere hediyeler:

İkinci durakta Duru Doğal Taş Atölyesi'nde Doğal Taş Ustası Fatih Doğanay ile buluşuldu. Öğrenciler ham taşların titiz işçilikle nasıl zarif takılara dönüştüğünü izledi; ustanın el emeğiyle hazırladığı doğal taş kolyeler her öğrenciye hediye edildi.

Okul yönetimi ve öğretmenler, gezinin sınıf dışı bir etkinlikten öte, "ekmeğini taştan çıkaran" ustaların çalışma koşullarını yerinde görmek, emeğe saygı ve yerel kültür mirasını deneyimlemek açısından değerli olduğunu belirtti. Yönetim, misafirperverlikleri ve verdikleri anlamlı hediyeler için Kamil Çelikkaya ve Fatih Doğanay'a teşekkür etti.

KÜTAHYA&#039;NIN TAVŞANLI İLÇESİNDE RESSAM ABDULLAH TAKTAK ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ, DOĞAL TAŞ ZANAATININ...

KÜTAHYA'NIN TAVŞANLI İLÇESİNDE RESSAM ABDULLAH TAKTAK ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ, DOĞAL TAŞ ZANAATININ İNCELİKLERİNİ YERİNDE ÖĞRENMEK VE USTA ELLERİN EMEĞİNE TANIKLIK ETMEK AMACIYLA TAŞ SANATÇISI KAMİL ÇELİKKAYA İLE DOĞAL TAŞ USTASI FATİH DOĞANAY'I ATÖLYELERİNDE ZİYARET ETTİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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