Rektör Sözbir öğrencilerle buluştu: öğrenme, kariyer ve üniversitenin yükselişi

Rektörün öğrencilere mesajı:

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Hoş Geldiniz Buluşması: Rektörümüz Öğrencilerle' söyleşisi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Prof. Dr. Nedim Sözbir'in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztürk ve Prof. Dr. Mustafa Koç, Genel Sekreter Nihat Yıldız, akademik birim yöneticileri ile akademik ve idari personel katıldı. Etkinliğin moderatörlüğünü merkez müdürü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı üstlendi ve toplantı öğrenci soruları ile interaktif bir biçimde ilerledi.

Kariyer, eğitim ve başarı hedefleri:

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir konuşmasında öğrencilerin üniversite dönemini meslek edindikleri ve kariyer temelli uzmanlık kazandıkları bir süreç olarak değerlendirdi. Sözbir, bilgi ve zekanın birlikte ilerlemesi gerektiğini vurgulayarak, 'Başarılı olmak için çok çalışmak gerekiyor. Öğrenme merakınız üst seviyede olsun. Öğrenmek için mezun olun. Farklı metotlarla kendinizi geliştirin. Eğitim döneminizi en iyi şekilde değerlendirin' ifadelerini kullandı. Ayrıca mesleki temel bilgilerin, yabancı dilin ve hayat planlamasının önemine dikkat çekti.

Rektör, Düzce Üniversitesi'nin tercih edilen yükseköğretim kurumları arasında yer aldığını belirterek kurumun 'yüzde 100 doluluk' oranına vurgu yaptı. Mezun istihdamına ilişkin verilere değinen Sözbir, üniversite mezunlarının yüzde 85,04'ünün kendi alanlarında çalıştığını ve ilk ayda istihdama katılma oranında Düzce Üniversitesi'nin ülke genelinde ilk 15 içinde yer aldığını aktardı. Bu sonuçların eğitim kalitesine işaret ettiğini söyledi.

Sosyal yaşam ve kampüs deneyimi:

Rektör, Düzce Üniversitesi'nin uluslararası sıralamalarda elde ettiği başarıları da paylaştı; UI GreenMetric Sustainable University Rankings 2026'da Türkiye genelinde 11., devlet üniversiteleri arasında 9., dünyada ise 138. sırada yer aldığını hatırlattı. Öğrencilerin sosyal yetkinliklerini artırmaları için üniversite bünyesindeki yaklaşık 150 öğrenci topluluğuna katılmalarını tavsiye etti ve sosyal transkript uygulamasıyla etkinlik katılımlarının belgelendirilebildiğini söyledi.

Kampüs hayatının öğrencilere sadece akademik değil davranışsal ve kültürel kazanımlar da sağladığını belirten Sözbir, iyi insan olmanın, birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin ve ülkeye karşı vefanın öneminden söz etti. Program, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME VE MEZUN İZLEME UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “HOŞ GELDİNİZ BULUŞMASI: REKTÖRÜMÜZ ÖĞRENCİLERLE” ADLI SÖYLEŞİ, CUMHURİYET KONFERANS SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.