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Tehdit zinciri ortaya çıktı: ünlü yapımcıya yönelik haraç iddiası soruşturuluyor

İstanbul'da 12 tehdit ve iş yeri kurşunlama olayı birbirine bağlandı; 11 şüpheli gözaltında, iddiaya göre Mustafa Uslu'dan 3,5 milyon euro istenmiş.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 15:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tehdit zinciri ortaya çıktı: ünlü yapımcıya yönelik haraç iddiası soruşturuluyor

Olayın genel çerçevesi:

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde meydana gelen tehdit ve iş yeri kurşunlama olaylarına ilişkin kapsamlı bir inceleme yürüttü. Yapılan saha ve takip çalışmaları sonucunda 12 ayrı olay arasında bağlantılar tespit edildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

Şüpheliler ve iddialar:

Soruşturmada öne çıkan detaylardan biri, gözaltına alınan grup içinde Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu ile kızı sosyal medya fenomeni Ecem Uslu'dan haraç istendiği iddiası oldu. İddialara göre bazı şüpheliler Uslu'dan 3 buçuk milyon euro talep etti. Bu talepler arasında, Ecem Uslu'nun eski eşi F.D., onun ortağı S.A. ve daha önce Mustafa Uslu ile 100 milyonluk alacak iddiası nedeniyle davalık olduğu belirtilen gayrimenkul danışmanı A.S. isimleri yer alıyor.

Soruşturmanın seyri:

Emniyet yetkilileri, şüphelilerin ifadelerinin alınmasına devam ederken, olayların bağlantılarına ilişkin teknik ve adli deliller toplanıyor. Soruşturmada yer alan bazı kişilerin daha önce Uslu hakkında tehdit iddialarıyla polise başvurduğu, ünlü yapımcının eski damadı F.D. ve ortaklarına yönelik şikayetçi olduğu kaydedildi. Soruşturmanın ilerleyişine göre ek gözaltılar veya adli süreçler gündeme gelebilir.

İstanbul&#039;da 12 ayrı tehdit ve iş yeri kurşunlama olayında dikkat çeken detaylar ortaya...

İstanbul'da 12 ayrı tehdit ve iş yeri kurşunlama olayında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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