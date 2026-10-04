Tek adayla başlayan olağanüstü genel kurulda Beşiktaş yeni döneme hazırlanıyor

Beşiktaş’ta olağanüstü genel kurul başladı:

Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı Sinan Erdem Spor Salonu'nda başladı. Genel kurulda divan başkanlığına Beşiktaşlı Avukatlar Derneği Başkanı Av. Özkan Burak Özmen seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantıda oy verme işlemi öncesi açıklamalar yapıldı.

Başkanın mesajı ve mali yol haritası:

Mevcut başkan Serdal Adalı, seçime tek aday olarak girdiği genel kurulda üyelerden gelen güven için teşekkür etti. Adalı, Beşiktaş'ı 'layık olduğu günlere beraber taşıyacağımızdan' kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini vurguladı ve mali konularda şeffaflık sözü verdi.

Adalı, Dikilitaş projesinin tek seferlik yüksek bir gelir kalemi olacağını, elde edilecek gelirin bir kısmıyla yeni arsa alınıp gayrimenkul projelerine devam edileceğini belirtti. Buna ek olarak yeni sponsorluk anlaşmaları, müsabaka gelirlerindeki artış ve yeni yayın ihalesinden beklenen yüksek gelirlerle kulübün sürdürülebilir gelir tabanının güçlendirileceğini açıkladı. Adalı, sponsorluk görüşmelerinin sürdüğünü ve forma sırt sponsoru konusunun TMSF süreciyle ilişkilendiğini hatırlattı.

Transfer politikası ve ticari adımlar:

Transfer stratejisine de değinen Adalı, alınan oyuncuların kulübü hedeflerine taşıyacak kalitede olduğunu söyledi ve yollar ayrılan oyunculardan kâr elde edileceğini ifade etti. 'Beşiktaş'ta artık üstüne para vererek, maaşını ödeyerek futbolcu gönderme devri sona erdi' değerlendirmesini yaparak geçmiş dönemlerde oluşan güven problemlerinin farkında olduklarını belirtti.

Ticari gelirleri artırmaya yönelik adımların süreceğini belirten Adalı, Kartal yuvası mağazalarında iyileştirmeler yapılacağını ve stat tribün kapasitesinin Kasım ayında 46 bine çıkarılacağını aktardı. Ayrıca Dikilitaş'ın temelinin en kısa sürede atılacağını ve projelerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Seçim organizasyonu ve oy kullanma süreci:

Genel kurul divan başkanlığı, oy kullanımıyla ilgili bilgilendirmeyi yaptı ve oy kullanma işlemi başladı. Seçimde aidatlarını yatıran 39 bin 500 üye, toplam 20 sandıkta oy kullanabilecek. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek ve ardından oy sayımına geçilecek.

Genel kurula tek listeli giren Adalı'nın yönetim kurulu listesinde yer alan asil üyeler şunlar: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre. Yedek üyeler ise Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı ve Ziya Fırat Gültekin olarak bildirildi.

Adalı, genel kurulun sorumluluğunu yerine getiren üyelere teşekkür ederek yeni dönemin Beşiktaş için hayırlı olmasını diledi ve yönetimin gelir getirici projeler üretmek için çalışmaya devam edeceğini taahhüt etti.

BEŞİKTAŞ'TA OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISI BAŞLADI.