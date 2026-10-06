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Erdoğan'den taziye kabulü: Hind Rajab'ın ailesiyle görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşamını yitiren Filistinli Hind Rajab'ın ailesini kabul ederek taziyelerini iletti ve dayanışma mesajı verdi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 19:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Erdoğan'den taziye kabulü: Hind Rajab'ın ailesiyle görüşme

Erdoğan'den kabul:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Filistinli Hind Rajab'ın ailesini kabul etti.

aileye taziye ve destek mesajı:

Görüşmede Cumhurbaşkanı'nın ailenin acısını paylaştığı ve taziye dileklerini ilettiği belirtildi; kabul insani dayanışma çerçevesinde gerçekleştirildi.

Bu kabul, Türkiye ile Filistin halkı arasındaki dayanışma ve empati vurgusunu sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Filistinli Hind Rajab&#039;ın ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Filistinli Hind Rajab'ın ailesini kabul etti

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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