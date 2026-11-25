Kaza yeri ve çarpışmanın seyri:

Dün gece Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, İstasyon Mahallesi sınırları içindeki Ürün Sokak ile Şeval Sokak kavşağında bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ürün Sokak üzerinden Ceylan Sokak istikametine seyir halinde olan 43 AGM 579 plakalı motosiklet ile Şeval Sokak üzerinden Ahu Sokak yönüne ilerleyen 34 EKC 598 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı.

Araç hasarı ve kaza etkileri:

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrularak hasar gördü; kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yola savruldu. Olay yerinde oluşan trafik geçici süreliğine kontrollü sağlandı ve bölgeden geçen araçlar alternatif güzergâhlara yönlendirildi.

Yaralıların durumu ve müdahale:

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan ve bilinci açık olduğu belirtilen 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Yaralılar, daha ileri tetkik ve tedavi için sağlık kuruluşuna sevk edildi.

İnceleme ve yetkililerin çalışması:

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı; olay yerinde delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, sürücülerin kavşak kurallarına dikkat etmesi ve hız kontrollerine uymasının önemine vurgu yaptı.

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